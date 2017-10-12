Арестован организатор перевозки пассажиров, попавших в ДТП под Владимиром

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал до 4 декабря Байдуллу Налтаева - организатора перевозки пассажиров, попавших в ДТП на железнодорожном переезде под Владимиром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Уроженцу Казахстана, подозреваемому Налтаеву, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря", - сообщили в суде.
По данным следствия, Байдулла Налтаев организовал поездку и искал пассажиров. Он брал по 5 тыс. рублей за незаконную перевозку каждого иностранца без соответствующих документов миграционного учета. Как ранее сообщили в пресс-службе СК РФ, уголовное дело в отношении него по ч. 3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двум и более лицам" выделено в отдельное производство.
6 октября на железнодорожном переезде станции Покров столкнулся пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был непригоден для перевозки пассажиров. В автобусе находились 58 человек, 17 из них, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли. Еще одно уголовное дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта").