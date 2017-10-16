Задержан еще один участник конфликта, в котором погиб борец Юрий Власко

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи задержали еще одного участника конфликта, во время которого летом 2017 года на берегу Байкала был убит борец Юрий Власко. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.
"В рамках уголовного дела задержан еще один участник конфликта - 32-летний приятель обвиняемых молодых людей. По данным следствия, во время убийства спортсмена он открыл прицельный огонь из своего травматического пистолета Grand Power T12-F по находившимся на месте происшествия людям, а затем угрожал указанным оружием двум сотрудникам полиции, которые пытались его задержать", - говорится в сообщении. Суд заключил молодого человека под стражу.
Тело Власко нашли в ночь на 29 июля на берегу озера Байкал. По версии следствия, спортсмен, отдыхавший после турнира на побережье Байкала возле села Горячинск, по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. Во время переговоров на борца напали двое противников.
"Один из них без какого-либо повода сразу нанес спортсмену ножом удар в грудь, а второй нанес множество ударов металлическим прутом по голове. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. Нападавшие вместе с другими своими приятелями скрылись с места происшествия", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц"). Ранее следователи задержали двух злоумышленников 29 и 33 лет. Они также заключены под стражу.
Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.