Собчак приехала в суд, чтобы выступить в качестве поручителя Серебренникова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ксения Собчак приехала в Басманный суд Москвы. На вопрос, с какой целью она приехала в суд, Собчак ответила, чтобы "выступить в качестве поручителя", передает корреспондент ТАСС

Возле Басманного суда в поддержку Серебренникова собрались около 100 человек.

При входе в суд выстроилась огромная очередь, в том числе журналистов.

Ранее стать личными поручителями Серебренникова выразили желание 73 человека.

Во время избрания меры пресечения в виде домашнего ареста поручительства были поданы от 34 человек, в том числе от Натальи Солженицыной, Филиппа Киркорова, Андрея Малахова, Александра Калягина, Ирины Прохоровой и других.