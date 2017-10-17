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Собчак приехала в суд, чтобы выступить в качестве поручителя Серебренникова

Происшествия
17 октября, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Чтобы поддержать режиссера, возле здания Басманного суда собрались около 100 человек

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ксения Собчак приехала в Басманный суд Москвы. На вопрос, с какой целью она приехала в суд, Собчак ответила, чтобы "выступить в качестве поручителя", передает корреспондент ТАСС

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Возле Басманного суда в поддержку Серебренникова собрались около 100 человек.

При входе в суд выстроилась огромная очередь, в том числе журналистов.

Ранее стать личными поручителями Серебренникова выразили желание 73 человека.

Во время избрания меры пресечения в виде домашнего ареста поручительства были поданы от 34 человек, в том числе от Натальи Солженицыной, Филиппа Киркорова, Андрея Малахова, Александра Калягина, Ирины Прохоровой и других.

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