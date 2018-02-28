Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой

Происшествия
28 февраля, 0:41 дата обновления: 28 февраля, 1:08 UTC+3

В пресс-службе регионального главка уточнили, что, по предварительной версии, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчина, устроивший в Казани стрельбу, покончил жизнь самоубийством при задержании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

"В ходе проведения задержания он покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник.

Смотрите также

Участковый пытался задержать устроившего стрельбу в доме в Казани, но был ранен

Сотрудник Росгвардии погиб в ходе перестрелки в Казани

В результате стрельбы в Казани три человека получили ранения

В ведомстве отметили, что во вторник вечером в полицию обратились местные жители с заявлением о стрельбе в подъезде жилого дома на улице Авангардной в Казани.

"По предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник 81 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и устроил разборки с обидчиками: женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Он начал стрелять по входной двери", - отметил собеседник.

По его словам, прибывшим на место сотрудникам полиции мужчина оказал вооруженное сопротивление и начал отстреливаться.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные мероприятия для установления всех подробностей случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина, открывший стрельбу из ружья в Казани, задержан, а его предполагаемый подельник убит.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан Стрельба в жилом доме в Казани
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой
2
Суд отпустил польского журналиста Мацейчука
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Эксперт: установленные Россией в Восточной Гуте гуманитарные паузы загнали боевиков в угол
5
Сотрудник Росгвардии погиб в ходе перестрелки в Казани
6
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
7
Прибытие на Землю транспортного корабля "Союз МС-06" с МКС. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама