МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчина, устроивший в Казани стрельбу, покончил жизнь самоубийством при задержании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

"В ходе проведения задержания он покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник.

В ведомстве отметили, что во вторник вечером в полицию обратились местные жители с заявлением о стрельбе в подъезде жилого дома на улице Авангардной в Казани.

"По предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник 81 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и устроил разборки с обидчиками: женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Он начал стрелять по входной двери", - отметил собеседник.

По его словам, прибывшим на место сотрудникам полиции мужчина оказал вооруженное сопротивление и начал отстреливаться.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные мероприятия для установления всех подробностей случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина, открывший стрельбу из ружья в Казани, задержан, а его предполагаемый подельник убит.