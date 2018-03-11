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Разбор завалов после взрыва в жилом доме в Краснодаре планируют завершить в воскресенье

Происшествия
11 марта, 10:22 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

Затем дом обследуют, чтобы решить, насколько целесообразен ремонт пострадавшей части

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КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Работы по разбору завалов в краснодарской пятиэтажке, где накануне произошел взрыв, возобновились в воскресенье, завершить их планируют до конца дня, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Работы возобновили рано утром. Завершить разбор завалов планируется в течение дня", - сказал представитель городской администрации.

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В Краснодаре завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме

Он добавил, что после того, как работы будут завершены, конструкции дома обследуют, чтобы решить, насколько целесообразен ремонт пострадавшей части дома.

"На месте работает 127 человек и 67 единиц техники, от МЧС России - 92 человек и 22 единицы техники", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Разбор завалов и обследование целостности конструкций проводится при помощи комплекса "Стрела-П", который позволяет оценить опасность обрушения, возможный риск для людей, делать заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации. Для мониторинга и фото-, видеофиксации задействован беспилотный летательный аппарат. По информации пресс-службы, эвакуированные жители все еще находятся в пункте временного размещения в гостинице "Кавказ" и у родственников.

Ранее сообщалось, что в субботу в свои квартиры смогли вернуться жильцы трех из четырех подъездов дома. Живущим в четвертом подъезде, где произошел взрыв, предложили переночевать в гостинице, вернуться в квартиры они пока не могут.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу в четвертом подъезде на пятом этаже жилого дома на улице Славянской, 75. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей 9 и 12 лет. С травмами средней и тяжелой степени все пострадавшие госпитализированы, один взрослый в тяжелом состоянии. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил 90% ожогов тела.

В результате ЧП произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов. Возгорания не последовало.

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Темы
Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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