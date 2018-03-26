Скворцова прибыла в Кемеровскую область для организации медпомощи пострадавшим в пожаре

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую область для контроля за оказанием медпомощи пострадавшим при крупном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минздрава РФ.

"По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева министр Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре", - говорится в сообщении.

Двенадцать человек, госпитализированных после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, остаются в больницах, доложил в понедельник главе МЧС РФ Владимиру Пучкову представитель департамента охраны здоровья населения региона.

"В настоящее время в больницах города Кемерово находятся 12 человек. Двое из них - тяжелом состоянии, включая ребенка", - сказал он.

На амбулаторном лечении находятся 30 пострадавших.

Директор регионального Центра медицины катастроф Сергей Малиновский уточнил, что при выборе тактики лечения тяжело пострадавшего ребенка проводятся консультации с московскими специалистами. Ближайшую из них назначили на 12 часов по местному времени (08:00 мск).

Всего, по его словам, после пожара в медицинские учреждения Кемерова доставили или обратились самостоятельно 48 человек.

Возгорание произошло накануне на четвертом, последнем, этаже торгового центра, открытое горение ликвидировали на площади 1,5 тыс. кв метров. По последним данным, жертвами пожара стали 48 человек, ведутся поиски еще 16 человек. Более 40 обратились за медицинской помощью.