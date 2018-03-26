Союз страховщиков не исключил, что сгоревший в Кемерове ТЦ мог быть не застрахован

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сгоревший в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" мог быть не застрахован, а у имеющихся страховых полисов нет пунктов об ответственности за вред жизни людей, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

В воскресенье при пожаре в торговом центре в Кемерове погибли 64 человека.

"Что касается его ответственности по жизни людей, таковой мы не видим ни в одном из договоров. В настоящий момент все, что удалось выяснить в Кемерово, что арендаторы, некоторые из них, да, были застрахованы в ряде компаний. Сам торговый центр ищем, но пока ни одна из компаний не подтверждает наличия договора страхования. Один из крупных страховщиков страховал этот центр, но договор не возобновил. Не исключено, что по тем обстоятельствам, что противопожарная система была не того уровня, чтобы иметь возможность вообще ее страховать", - сказал он.

Переговоры о страховании с владельцами ТЦ "Зимняя вишня" вела компания ВСК, но договор заключен не был, сообщил ТАСС представитель страховщика.