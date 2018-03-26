При пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 64 человека

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, начавшийся в воскресенье вечером по местному времени, унес жизни 64 человек, в больницах города находятся 13 человек, двое из которых в тяжелом состоянии, еще 49 пострадавших получают лечение амбулаторно. Пожарные продолжают работать, судьба 16 человек остается неизвестной. Завтра, во вторник, в Кузбассе, Ингушетии и Рязанской области, начинаются дни траура. Первые прощания с погибшими намечены на среду.

В Кемеровской области продолжает действовать введенный в воскресенье режим чрезвычайной ситуации. Тушение пожара на площади около 1,6 тыс. кв. м продолжалось почти сутки. Возгорание возникло на четвертом, последнем этаже торгово-развлекательного центра около 13:00 мск 25 марта. Ликвидировать огонь в здании ТЦ, окутанного большую часть воскресенья и утра понедельника едким дымом, удалось только ближе к полудню 26 марта.

По факту пожара в воскресенье возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и передано в центральный аппарат Следственного комитета России. По всей стране по поручению Генеральной прокуратуры РФ начаты проверки торговых центров.

Погибшие и первые похороны

Сейчас продолжается опознание погибших, уже установлены личности 23 из 64 человек. Предположительно, еще до шести жертв пожара находятся под завалами. "Следственным комитетом проводится работа по установлению личностей погибших. Опознаны 23 погибших", - сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов на оперативном совещании.

Пожар унес жизни жителей и из соседнего региона - Томской области. Ранее появившаяся в социальных сетях информация о гибели на пожаре организованной группы детей из Томска не нашла подтверждения. Пока известно о двух погибших томичах - детях 8 и 12 лет. Как сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, их семьям окажут дополнительную материальную помощь.

Кузбасские власти сообщили, что берут на себя расходы по организации похорон. Первые прощания пройдут 28 марта, сообщили ТАСС в понедельник в муниципальном предприятии "Спецбюро". "Люди уже приезжают, выбирают, что им нужно. Оплачивать похороны будут власти", - уточнили на предприятии, которое занимается ритуальными услугами.

Глава региона Аман Тулеев заявил, что власти региона помогут семьям, потерявших близких, и выделят по 1 млн рублей за каждого погибшего.

Компания "Кондитерус Ком" также окажет помощь родственникам жертв происшествия, сообщил в понедельник ТАСС один из собственников компании бизнесмен Денис Штенгелов.

"Это страшная трагедия. Мы выделим семьям погибших по 3 млн рублей", - сказал Штенгелов, добавив, что также готов оказать необходимую помощь и поддержку нуждающимся в реабилитации, если она потребуется.

Он добавил, что торговый центр "Зимняя вишня" после пожара восстановлен не будет. "На этом месте не будет никогда никакого развлекательного учреждения, если мое мнение будет учитываться", - отметил один из собственников "Кондитерус Ком".

Состояние пострадавших

В больницах города остаются 13 человек, большинство их них демонстрируют положительную динамику, сообщили ТАСС в понедельник в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

В понедельник в регион прибыла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она констатировала положительную динамику состояния и стабилизацию состояния 11-летнего мальчика, который спасся из горящего здания, выпрыгнув из окна четвертого этажа. "Мы надеемся, что критический период сегодня- завтра пройдет, и тогда можно будет уже более точно определить, нужно ли эвакуировать. Возможность такая есть, у нас специально стоит борт с реанимационной бригадой", - сказала она.

Психологическую помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово оказывают около полусотни врачей, также в город направлена бригада из государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, сообщила в понедельник вице-премьер Ольга Голодец рамках совещания премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами. "Все необходимое для лечения пострадавших имеется. В Кемерово работают квалифицированные врачи. В их распоряжении есть все, чтобы оказать необходимую помощь", - сказала она.

Через несколько часов после начала пожара в ТЦ Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыли телефон горячей линии: 8-(3842) 58-23-33 для уточнения информации и оказанию психологической помощи. На данный момент, как сообщили ТАСС в пресс-службе главка ведомства, к специалистам поступило свыше 430 звонков. В основном люди интересуются судьбой своих родных и близких. При этом неизвестной остается судьба еще 16 человек, которые, предположительно, могли находиться в "Зимней вишне" во время пожара.

Взгляд очевидцев и родственников

У очевидцев, пострадавших и родственников погибших свой взгляд на трагедию. Многие из тех, кто в воскресенье оказался в здании горящего торгового центра, говорили, что не слышали ни звука сирены, ни оповещения об эвакуации или иных сообщений по громкой связи.

"Я была с мужем на третьем этаже, когда услышала громкий треск. <...> Казалось, что крыша сейчас вот-вот рухнет. Мы побежали на второй этаж, где уже была дикая давка, ну а после кое-как спустились на первый этаж, где люди вообще не понимали, что происходит. Люди кричали, так как оказались зажаты у дверей, пожарная сигнализация, видимо, не сработала", - рассказала ТАСС очевидец Екатерина Якушева.

Многие рассказали, что люди, оказавшиеся во время пожара в кинозалах, пытались выйти наружу, но двери были заперты. Об этом рассказал Андрей Никулин, который до последнего момента пытался прорваться к своим родственникам, находившимся в зале и говоривший с ними по мобильному телефону.

"Мои родственники - мать, сын, сестра родная об их судьбе информации нет никакой - они числятся пропавшими без вести. Они в кинотеатре были [смотрели фильм]. Мы разговаривали по телефону с ними до последнего, пока они не начали отключаться, они говорили, что все двери заблокированы, и они не могут выйти, двери заблокированы. Я еще до четвертого этажа успел добежать, <…> мы кричали, чтобы они тряпки на голову наматывали, но, видимо, не помогло, и это говорят все, у кого родственники в кинотеатрах были, все они подтверждают, что аварийные двери и двери, в которые запускают людей - все были закрыты, люди не могли выйти оттуда", - рассказал он.

Но те, кто уже опознал своих близких среди погибших, настроены решительно: они намерены обращаться в суд и добиваться максимального наказания для виновных в трагедии.

Расследование и страховые выплаты

Утром следователи сообщили о задержании четырех человек. В их числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей "Зимнюю вишню".

Пятым фигурантом дела о пожаре стал сотрудник ЧОП, который, по данным следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. Согласно информации из Telegram-канала ведомства, решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого. Меру пресечения задержанным, скорее всего, будет избирать Центральный районный суд Кемерова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, материалы к ним еще не поступали, произойдет это не раньше утра вторника.

Пожар причинил огромный урон зданию торгового центра, Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 3 млрд рублей. Причем эта сумма не учитывает те потери, которые понесли арендаторы - их утерянное имущество специалисты оценивают примерно в 1 млрд рублей. Арендаторы сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" начали обращаться за выплатами за утраченное имущество к страховым компаниям, показал опрос ТАСС.

Как сообщил ТАСС в понедельник источник во властных структурах региона, сейчас прорабатываются разные версии, в том числе и то, что системы оповещения и пожаротушения в торгово-развлекательном центре не работали, причины пока не установлены.

"Насосная станция не работала в связи с тем, что были разморожены основные насосы пожаротушения. Система оповещения - стойка - вообще была отключена, поэтому она не сработала. Система дымоудаления также была не задействована. <…> Сейчас снимаются контроллеры основные, которые отслеживали, что произошло с зоной возгорания, они могут определить, по какой причине не было оповещения, почему не сработала вентиляция, дымоудоление, точнее, почему не включились насосы", - сказал он.

Ранее власти региона выдвигали версию, согласно которой пожар мог начаться в батутной комнате.

Митинги и акции памяти

Соболезнования родным и близким погибших в Кемеровской трагедии со всего мира: США, Турции, Франции, Литвы, Сербии, Великобритании, Китая и других стран. В память о погибших несут цветы и свечи к зданию представительства Кемеровской области в Москве. В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодарском и Ставропольском краях в православных храмах пройдут заупокойные богослужения по погибшим.

Акции памяти и минуты молчания в память погибших проходят по всей стране. В городе Ухта в Республике Коми в понедельник несут цветы и детские игрушки в память о погибших в торгово-развлекательном центре в Кемерове. Горожане почтили минутой молчания погибших, собравшись у мемориала, установленного в память о погибших в ухтинском торговом центре "Пассаж" - 11 июля 2005 года огонь унес жизни 25 человек.

Акция памяти состоится в Петрозаводске 28 марта в 18:00 мск на Онежской набережной рядом с большим камнем, к которому в июне 2016 году местные жители принесли цветы и мягкие игрушки после ЧП с детьми на озере Сямозеро. В Северной Осетии во вторник на Мемориале Славы возле памятника жертвам трагедии в Бесланской школе состоится митинг в память погибших в Кемерове.

Импровизированный мемориал в память о погибших в Кемерове, создали калининградцы на площади Победы - главной площади города. Сюда, к подножию Триумфальной колонны, они несут алые гвоздики, зажигают свечи и лампадки скорби о погибших. Как сообщили в правительстве Крыма, в память о жертвах трагедии во вторник с 10.00 мск в центре Симферополя начнется акция памяти по погибшим. На городской площади имени Ленина оборудуют место, куда жители и гости крымской столицы смогут возложить цветы или поставить свечи.

Дни траура со вторника также будут объявлены в Рязанской области и Ингушетии. В ряде городов страны отменены и перенесены на неопределенный срок развлекательные и торжественные мероприятия. Так, в Нижнем Новгороде перенесли на 30 марта торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры России и Международному дню театра, сообщила пресс-служба городской думы. В Дагестане открытие Дагестанской лиги КВН - 2018, которое планировалось 27 марта, переносится на неопределенный срок.