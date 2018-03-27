Следствие считает версию о коротком замыкании в Кемерове наиболее вероятной

ТАСС, 27 марта. Версия о коротком замыкании как причине пожара в Кемерове остается более приоритетной для следствия. Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании в Кемерове, кадры с которого показал телеканал "Россия 24".

"Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - отметил он. Бастрыкин подчеркнул, что для окончательного ответа на этот вопрос назначили экспертизы.

Бастрыкин отметил, что следствие уже задержало пятерых человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром.

Он добавил, что сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" не работала, а охранник не стал включать "тревожную кнопку" после возгорания, его поведению следствие "не может дать разумного объяснения".

"То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала", - констатировал глава СК. Кроме того, многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.