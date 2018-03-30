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СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Происшествия
30 марта, 7:00 дата обновления: 30 марта, 7:21 UTC+3

В ближайшее время Юлии Богдановой предъявят обвинение

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ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову, владельца торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, задержали в пятницу. В ближайшее время ей предъявят обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"). Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подчиненные неоднократно сообщали Богдановой о недостатках системы противопожарной безопасности торгового центра. Отмечается, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не принимала никаких мер по устранению этих недостатков.

Жертвами трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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