Пострадавшая во время пожара в доме престарелых в Красноярске переведена из реанимации

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КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Пострадавшая в пожаре в частном пансионате для престарелых в Красноярске переведена из реанимации в ожоговое отделение краевой больницы, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь медучреждения Сергей Головач.
"Состояние пострадавшей стабильное. Она переведена из реанимации в ожоговое отделение", - сказал Головач.
Как сообщалось ранее, возгорание в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" произошло в понедельник в 11:28 по местному времени (07:28 мск) и было ликвидировано после 13:00 (9:00 мск). По информации регионального управления Следственного комитета, погибли три человека, один человек госпитализирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Владелица пансионат была задержана. После пожара 25 человек направлены в краевые учреждения соцзащиты "Ветеран" и "Солнечный" и муниципальный пансионат "Родник", восемь человек забрали родственники, одна женщина госпитализирована.