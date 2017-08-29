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Постояльцев сгоревшего пансионата в Красноярске могут отправить в госинтернаты

Сибирь
29 августа, 11:07 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, августа. /ТАСС

При пожаре в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" 28 августа погибли три человека, один госпитализирован

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Спасатели во время оказания помощи пожилой женщине, проживавшей в частном пансионате "Жемчужина", где произошел пожар. 28 августа

Спасатели во время оказания помощи пожилой женщине, проживавшей в частном пансионате "Жемчужина", где произошел пожар. 28 августа

© Андрей Самсонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Постояльцы сгоревшего в Красноярске пансионата для престарелых разместятся либо в государственных интернатах, либо у родственников, сообщили ТАСС в Министерстве социальной политики Красноярского края. Сейчас 25 пенсионеров временно находятся в двух краевых учреждениях соцзащиты и одном муниципальном пансионате.

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"Все размещенные в этих заведениях обеспечены всем необходимым, в том числе медицинской и психологической помощью. Сроки, на которые они размещены, пока не определены. В дальнейшем они могут быть отправлены в государственные интернаты либо отданы родственникам. В любом случае, без крыши над головой они не останутся", - рассказали в министерстве.

Пожар в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" произошел в понедельник, погибли три человека, один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), владелица пансионата задержана.

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Сразу после пожара семерых постояльцев забрали родственники, одну женщину госпитализировали. Еще 26 человек отправили в государственные и муниципальные пансионаты, позднее одного из них забрали родственники. Как сообщили в Минсоцполитики края, уже было несколько звонков от родственников, интересовавшихся возможностью забрать пенсионеров к себе.

ТАСС/Ruptly

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