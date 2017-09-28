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Политологи: отставки губернаторов свидетельствуют о курсе на обновление в госуправлении

Северо-Запад
28 сентября, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, речь идет о "новом политическом стиле, новых подходах в общении с гражданским обществом"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Произошедшие в последние несколько дней изменения в губернаторском корпусе свидетельствуют о курсе на обновление кадров в госуправлении. Такое мнение высказали в четверг в беседе с ТАСС политологи.

"Я вижу в недавних назначениях тенденцию, причем тенденцию, возникшую не после выборов, не этой осенью, а раньше. Это продолжение тенденции на обновление управленческого корпуса в России и, в частности, губернаторского корпуса", - сказала ТАСС вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

По ее словам, взят курс "на молодых технократов". При этом собеседница агентства подчеркнула, что речь идет не о возрасте, а о "новом политическом стиле, новых подходах в общении с гражданским обществом".

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Федорова отметила, что сделана ставка на профессиональных управленцев. "То есть на людей, которые в первую очередь не политики, которые не шоумены от политики, а в первую очередь люди, которые профессионализируются на госуправлении, которые учились, проходили спецкурс в РАНХиГС, многие из которых работали в федеральных министерствах", - подчеркнула Федорова.

С ней согласился руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. "Взят курс на обновление кадров в госуправлении, приходят люди с новыми деловыми качествами, с новыми взглядами", - отметил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что "задача обновлять ради обновления не стоит", при выборе кандидатур внимание обращается на жизненный опыт, знания, образование, в том числе дополнительное.

Череда отставок

В четверг президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Цыбульского, который до этого был заместителем главы Минэкономразвития РФ.

Ранее глава государства принял отставку губернатора Новгородской области Валерия Шанцева и назначил врио руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина.

Также с поста губернатора Самарской области ушел Николай Меркушкин, врио главы региона назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров.

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Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич Кошин, Игорь Викторович Азаров, Дмитрий Игоревич Шанцев, Валерий Павлинович Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович
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