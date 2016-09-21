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Тренер сборной Канады подверг критике игру команды в матче КМ против США

Спорт
21 сентября, 7:38 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
Бэбкок отметил, что сборная Канады использует ту же систему игры в обороне, что и "Торонто Мэйпл Лифс", в котором он работает на клубном уровне
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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер сборной Канады по хоккею Майк Бэбкок подверг критике игру команды в победном матче группового этапа Кубка мира против американцев. Об этом Бэбкок сказал на послематчевой пресс-конференции.

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Сборная Канады обыграла команду США в матче Кубка мира со счетом 4:2. Канадцы вышли в плей-офф, американцы потеряли шансы на выход из группы.

"В сегодняшнем матче были моменты, когда я думал, что мы и близко не показываем то, на что способны", - сказал тренер.

Бэбкок отметил, что сборная Канады использует ту же систему игры в обороне, что и "Торонто Мэйпл Лифс", в котором он работает на клубном уровне. "Все дело в игроках. Ведь я был худшим тренером НХЛ в прошлом сезоне", - сказал Бэбкок, намекая на последнее место "Торонто" по итогам регулярного чемпионата.

По словам Бэбкока в заключительном матче группового этапа он даст отдохнуть основному вратарю Кэри Прайсу. "В воротах сыграет Кори Кроуфорд, Брэйдон Холтби будет на скамейке запасных", - сообщил Бэбкок. Кроме того, на турнире могут дебютировать защитник Джейк Маззин и нападающий Клод Жиру.

Сборная Европы уже удивила многих своей игрой на Кубке мира

Нападающий команды Канады Джо Торнтон, в свою очередь, отметил, что сборная Европы уже удивила многих на Кубке мира по хоккею своей игрой.

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"У них есть ряд талантливых игроков. Из разных стран они составили одну команду, которая уже удивила всех", - сказал Торнтон.

Форвард канадцев Патрис Бержерон ожидает, что в матче с европейцами, в которой определится победитель группы В, будет тяжелая игра. "Это будет трудный поединок, учитывая, что они выиграли три последних матча (включая один выставочный)", - отметил он.

Сборные Канады и Европы выиграли оба своих матча и обеспечили себе выход в плей-офф турнира. 22 сентября в своем заключительном матче группового турнира они определят победителя квартета. Днем позже свой последний матч на турнире проведут американцы и чехи.

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