Тренер сборной Канады подверг критике игру команды в матче КМ против США

ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер сборной Канады по хоккею Майк Бэбкок подверг критике игру команды в победном матче группового этапа Кубка мира против американцев. Об этом Бэбкок сказал на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Канады обыграла команду США в матче Кубка мира со счетом 4:2. Канадцы вышли в плей-офф, американцы потеряли шансы на выход из группы.

"В сегодняшнем матче были моменты, когда я думал, что мы и близко не показываем то, на что способны", - сказал тренер.

Бэбкок отметил, что сборная Канады использует ту же систему игры в обороне, что и "Торонто Мэйпл Лифс", в котором он работает на клубном уровне. "Все дело в игроках. Ведь я был худшим тренером НХЛ в прошлом сезоне", - сказал Бэбкок, намекая на последнее место "Торонто" по итогам регулярного чемпионата.

По словам Бэбкока в заключительном матче группового этапа он даст отдохнуть основному вратарю Кэри Прайсу. "В воротах сыграет Кори Кроуфорд, Брэйдон Холтби будет на скамейке запасных", - сообщил Бэбкок. Кроме того, на турнире могут дебютировать защитник Джейк Маззин и нападающий Клод Жиру.

Сборная Европы уже удивила многих своей игрой на Кубке мира

Нападающий команды Канады Джо Торнтон, в свою очередь, отметил, что сборная Европы уже удивила многих на Кубке мира по хоккею своей игрой.

"У них есть ряд талантливых игроков. Из разных стран они составили одну команду, которая уже удивила всех", - сказал Торнтон.

Форвард канадцев Патрис Бержерон ожидает, что в матче с европейцами, в которой определится победитель группы В, будет тяжелая игра. "Это будет трудный поединок, учитывая, что они выиграли три последних матча (включая один выставочный)", - отметил он.

Сборные Канады и Европы выиграли оба своих матча и обеспечили себе выход в плей-офф турнира. 22 сентября в своем заключительном матче группового турнира они определят победителя квартета. Днем позже свой последний матч на турнире проведут американцы и чехи.