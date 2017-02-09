СБР не стал подавать протест на поведение Фуркада при передаче эстафеты

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) не стал подавать протест в связи с поведением Мартена Фуркада, который при передаче эстафеты во время смешанной гонки на чемпионате мира спровоцировал падение россиянина Александра Логинова. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Александр Кравцов.

Фуркад, отправляясь на четвертый этап смешанной эстафеты, наступил на лыжу финишировавшего россиянина Александра Логинова и тем самым спровоцировал его падение. Российская команда в смешанной эстафете заняла третье место. Победителями гонки стали немцы, второе место заняли французы.

"Протест решено не подавать", - сказал Кравцов.

После эстафеты на церемонии награждения француз не стал пожимать руки россиянам Антону Шипулину и Логинову. Ситуация развернулась на фоне негативного комментария Фуркада, который под фотографией Логинова в социальной сети главным его достижением назвал двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Представление состава сборной России на ЧМ по биатлону

Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года