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СБР не стал подавать протест на поведение Фуркада при передаче эстафеты

Спорт
9 февраля, 19:34 UTC+3 ХОХФИЛЬЦЕН корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Французский биатлонист, отправляясь на четвертый этап смешанной эстафеты, наступил на лыжу Александра Логинова и тем самым спровоцировал его падение
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Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин (слева направо), завоевавшие бронзовые медали в смешанной эстафете

Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин (слева направо), завоевавшие бронзовые медали в смешанной эстафете

© Станислав Красильников/ТАСС

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) не стал подавать протест в связи с поведением Мартена Фуркада, который при передаче эстафеты во время смешанной гонки на чемпионате мира спровоцировал падение россиянина Александра Логинова. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Александр Кравцов.

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Фуркад, отправляясь на четвертый этап смешанной эстафеты, наступил на лыжу финишировавшего россиянина Александра Логинова и тем самым спровоцировал его падение. Российская команда в смешанной эстафете заняла третье место. Победителями гонки стали немцы, второе место заняли французы.

"Протест решено не подавать", - сказал Кравцов.

После эстафеты на церемонии награждения француз не стал пожимать руки россиянам Антону Шипулину и Логинову. Ситуация развернулась на фоне негативного комментария Фуркада, который под фотографией Логинова в социальной сети главным его достижением назвал двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

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