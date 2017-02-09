Жуков: действия Фуркада на ЧМ по биатлону требуют оценки со стороны IBU

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Действия француза Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене требуют оценки со стороны Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, чьи слова приводит официальный сайт ОКР.

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Победителем гонки стала команда Германии, вторыми финишировали французы. Во время третьей передачи эстафеты Фуркад наехал на лыжу россиянина Александра Логинова и спровоцировал его падение. Во время цветочной церемонии француз не пожал руку Логинову и Антону Шипулину, а затем демонстративно покинул пьедестал.

"Антон Шипулин не просто сумел добиться успеха, но и проявил настоящую выдержку, не стал отвечать на откровенную провокацию Фуркада в отношении Логинова, - сказал Жуков. - Думаю, что по этому инциденту в любом случае должна последовать официальная оценка со стороны организаторов турнира и руководства IBU. Ведь именно действия француза спровоцировали дальнейшую скандальную ситуацию на церемонии награждения, испортили впечатление от классной гонки".

Чемпионат мира по биатлону завершится 19 февраля.

Представление состава сборной России на ЧМ по биатлону

Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года