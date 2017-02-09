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Жуков: действия Фуркада на ЧМ по биатлону требуют оценки со стороны IBU

Спорт
9 февраля, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Во время смешанной эстафеты француз спровоцировал падение Александра Логинова, а потом ушел с пьедестала во время церемонии награждения
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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Действия француза Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене требуют оценки со стороны Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, чьи слова приводит официальный сайт ОКР.

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Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Победителем гонки стала команда Германии, вторыми финишировали французы. Во время третьей передачи эстафеты Фуркад наехал на лыжу россиянина Александра Логинова и спровоцировал его падение. Во время цветочной церемонии француз не пожал руку Логинову и Антону Шипулину, а затем демонстративно покинул пьедестал.

"Антон Шипулин не просто сумел добиться успеха, но и проявил настоящую выдержку, не стал отвечать на откровенную провокацию Фуркада в отношении Логинова, - сказал Жуков. - Думаю, что по этому инциденту в любом случае должна последовать официальная оценка со стороны организаторов турнира и руководства IBU. Ведь именно действия француза спровоцировали дальнейшую скандальную ситуацию на церемонии награждения, испортили впечатление от классной гонки".

Чемпионат мира по биатлону завершится 19 февраля.

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