Лавров назвал "валидольной" победу "Спартака" над "Зенитом" в чемпионате России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" показали хорошую игру в матче 23-го тура чемпионата России, столичная команда одержала "валидольную" победу. Такое мнение журналистам высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Спартак" в воскресенье в Москве обыграл "Зенит" со счетом 2:1. У московской команды голы забили Квинси Промес и Александр Самедов. В составе санкт-петербургского клуба отличился Артем Дзюба, который ранее выступал за "Спартак".

"Без валидола не можем. Игра была хорошая", - отметил Лавров.

"Дзюба хороший игрок, забил тогда, когда мы дали ему это сделать. Его высказывания про "Спартак"? Бог ему судья", - добавил он.

"Спартак" после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а "Зенит" - на 11.