Панарин: хоккеистам сборной РФ было бы сложнее, если бы немцы открыли счет

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Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккеюСпорт 8 мая, 19:28
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КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам сборной России было бы сложнее в матче чемпионата мира с командой Германии, если бы соперник забил первым. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Артемий Панарин.
Сборная России в третьем матче турнира обыграла немцев со счетом 6:3.
"Впереди нас ждут более напряженные игры, к примеру, с американцами, канадцами. Сейчас же у нас получилось быстро забить, потом отпустило, и мы спокойно начали играть, - сказал Панарин. - Особо грязно они не играли, просто у них быстрая команда. Если бы они забили первыми, то тогда встали бы в оборону и нам было бы сложно им забивать".
Следующий матч сборная России сыграет с датчанами 11 мая.