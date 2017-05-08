Панарин: хоккеистам сборной РФ было бы сложнее, если бы немцы открыли счет

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам сборной России было бы сложнее в матче чемпионата мира с командой Германии, если бы соперник забил первым. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Артемий Панарин.

Сборная России в третьем матче турнира обыграла немцев со счетом 6:3.

"Впереди нас ждут более напряженные игры, к примеру, с американцами, канадцами. Сейчас же у нас получилось быстро забить, потом отпустило, и мы спокойно начали играть, - сказал Панарин. - Особо грязно они не играли, просто у них быстрая команда. Если бы они забили первыми, то тогда встали бы в оборону и нам было бы сложно им забивать".

Следующий матч сборная России сыграет с датчанами 11 мая.