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Бабаев: переоценивать крупную победу ЦСКА над "Арсеналом" не стоит

Спорт
12 мая, 22:21 дата обновления: 12 мая, 22:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам гендиректора клуба, армейцы могли бы выиграть и с большим счетом

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Эпизод матча ЦСКА - "Арсенал"

Эпизод матча ЦСКА - "Арсенал"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переоценивать победу ЦСКА над тульским "Арсеналом" не стоит, так как борьба за путевку в Лигу чемпионов в национальном первенстве по футболу продолжается. Об этом заявил журналистам генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

ЦСКА обыграл дома "Арсенал" в рамках 28-го тура со счетом 3:0. Армейцы с 56 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице, которое дает право выступить в Лиге чемпионов. Следом с 52 очками идет "Зенит", который свой матч тура проведет в субботу на выезде с "Крыльями Советов".

"Главное, что добились победы, важно было не допускать ошибок, потому что мы ведем борьбу за Лигу чемпионов. Сыграли на очень хорошем уровне, хотя трудно было преодолеть защиту "Арсенала". Во втором тайме надо было раскрепоститься, мы могли бы выиграть с большим счетом", - поделился впечатлениями от встречи Бабаев.

"Переоценивать результат не стоит, потому что у нас еще два серьезных матча, борьба продолжается, - отметил он. - Второе место - вопрос жизни или смерти? Думаю, так нельзя говорить. Но это для нас, безусловно, очень важно".

Гендиректор армейцев признался, что для него стало неожиданностью отсутствие визуальной поддержки со стороны болельщиков команды. "Как я понял, не разрешили пронос баннеров, которые не имеют сертификата пожарной безопасности. Не знаю, почему до этого не возникал этот вопрос. Возможно, потому что мы видели ситуацию в матче со "Спартаком", что не добавило положительных эмоций, возможно, полиция решила более серьезно подходить к этому", - добавил он.

ЦСКА в оставшихся турах сыграет с "Рубином" на выезде и "Анжи" дома.

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