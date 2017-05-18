На пути к Канаде: сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты уверенно победили сборную Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира (3:0). Национальная команда, проведшая все матчи группового этапа в Кельне, на встречу 1/4 финала была вынуждена перебраться в Париж, а теперь ей вновь предстоит вернуться в немецкий город. Где, с большой долей вероятности, подопечным Олега Знарка 20 мая предстоит сыграть с самыми принципиальными соперниками, действующими чемпионами мира канадцами.

Хоккей растворился в Париже

О хоккее в столице Франции можно было вспомнить только непосредственно у стадиона "АккорХотелс-Арена" в Берси, увидев направлявшихся туда болельщиков за несколько часов до начала матча между чехами и россиянами. В остальном признаки того, что в Париже проводится первенство мира, найти было сложно. Одной из причин слабой активности хоккейных фанатов стал вылет сборной Франции с домашнего турнира.

По сравнению с Кельном поклонников хоккея было сложно найти даже в районе основных достопримечательностей Парижа. Возможно, тех же поклонников российской и шведской команд отпугнула дороговизна билетов на поезда до Парижа.

В итоге в кассах оставалось немало билетов - корреспонденту ТАСС в оргкомитете турнира рассказали, что к 12:00 мск (встреча Россия - Чехия началась в 17:15 мск) было продано только шесть тысяч билетов. Пусто было в секторах арены за воротами, и чтобы исправить ситуацию, российские болельщики развернули большой триколор. На кельнской "Ланксесс-Арене" он наверняка был бы малозаметен, но во дворце в Берси его было видно хорошо.

"Отвратительный лед"

Помимо посещаемости, еще одной темой для обсуждения стали сами условия проведения игры. В частности, российские хоккеисты жаловались на жару и духоту: Артемий Панарин заметил, что на арене в Берси комфортные условия, прежде всего, созданы для болельщиков, а не для игроков.

Главный тренер россиян Олег Знарок, который ранее раскритиковал лед кельнской "Ланксесс-Арены", теперь не поскупился на негативные характеристики ледового покрытия парижского дворца. "Качество льда отвратительное, на арене было очень жарко", - сказал он.

Травма Наместникова и третий "сухарь" Василевского

В начале первого периода повреждение получил Владислав Наместников - шайба после броска соперника попала ему в ногу. Форвард смог покинуть лед лишь с помощью партнеров по команде, затем он ушел в раздевалку. Нападающий ненадолго вышел на лед уже в третьем периоде. После матча он сообщил, что чувствует себя нормально и его участию в четвертьфинале "ничего не угрожает".

Наместникова в его звене вынужден был заменить Евгений Кузнецов, и эта перестановка пошла команде на пользу - форвард "Вашингтона" набрал первое очко на турнире, ассистировав Никите Кучерову. Пятью минутами ранее счет открыл одноклубник Кузнецова Дмитрий Орлов.

Чехи активно действовали в стартовых минутах первого периода и несколько раз были близки к голу. Однако выручил голкипер Андрей Василевский, который в результате провел на турнире свой третий матч "на ноль". Точку в матче поставил в третьем периоде Артемий Панарин. Подопечным Йозефа Яндача не помогло и то, что весь турнир они провели в Париже, гораздо лучше адаптировавшись к местным условиям.

"Мы победили за счет дисциплины, играли друг за друга. Команда выглядела единым целым, все трудности, которые были, мы преодолели, это сплотило команду", - рассказал ТАСС после игры первый вице-президент Федерации хоккея России и руководитель штаба сборной Роман Ротенберг.

"Полуфинал будет сродни финалу"

Соперником сборной России в полуфинале, который пройдет 20 мая, станет победитель пары Канада - Германия, но все мысленно уже настраиваются на то, что россияне за выход в финал поспорят именно с действующими чемпионами мира. "Россия отлично провела матч против чехов. Будет интересно увидеть их в игре против канадцев. Это будет фантастический матч", - выразил в разговоре с ТАСС мнение президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, россияне заслуженно победили чехов. "Сыграли здорово, как положено - организованно, дисциплинированно, доминировали на протяжении всей игры. Поэтому заслуженно в полуфинале, этот полуфинал будет равносилен финалу. Будем надеяться, что (хоккеисты) восстановятся и наберутся сил, будем болеть за них всей душой", - подчеркнул Мутко.

Обратно в Кельн сборная России отправится на поезде в пятницу утром. После игры Знарок признался, что был бы готов уехать из Парижа прямо сейчас. "Так было бы лучше. Если бы сегодня уехали, то к ужину бы приехали, нормально отдохнули", - отметил он.

Помимо россиян, в полуфинал также вышли финны, неожиданно для многих обыгравшие сборную США (2:0). Североамериканская сборная до этого получала только восторженные отзывы, особенно после победы над россиянами в матче заключительно тура группового этапа. Соперником финнов 20 мая в Кельне станет победитель пары Швейцария - Швеция.

Окончательный состав полуфинальных пар определится в четверг вечером.