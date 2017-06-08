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Геркус: "Локомотив" предлагает "Краснодару" разные варианты по Ари

Спорт
8 июня, 11:14 UTC+3 МОСКВА Илья Андреев, Дильшад Ломовских

Действующий контракт футболиста с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2019 года

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Ари

Ари

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Переговоры "Локомотива" и "Краснодара" по возможному трансферу бразильского нападающего Ари продолжаются. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент московского футбольного клуба Илья Геркус.

"Мы предлагаем "Краснодару" разные варианты. Находимся в процессе обсуждения, общаемся с клубом. У Ари есть желание иметь отношения с "Локомотивом" и нет желания - с "Краснодаром", - сказал он.

Ари перешел в "Локомотив" на правах аренды из "Краснодара" прошедшей зимой. За московскую команду он провел в чемпионате и Кубке России 12 матчей, забив шесть мячей. В составе "Локомотива" 31-летний бразилец стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

Действующий контракт Ари с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2019 года.

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