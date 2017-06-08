Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Геркус: "Локомотив" намерен заявить стадион "Фишт" в качестве резервного на сезон-2017/18

Спорт
8 июня, 11:46 UTC+3 МОСКВА Илья Андреев, Дильшад Ломовских

Вместимость сочинского стадиона составляет около 45 тысяч зрителей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Сочинский стадион "Фишт" может стать резервной ареной московского "Локомотива" в сезоне-2017/18. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент столичного футбольного клуба Илья Геркус.

"Мы хотим заявить его как резервную арену. Резервный стадион заявляется на случай невозможности играть по погодным условиям в Москве. По ряду причин мы считаем, что именно "Фишт" - это хорошая альтернатива", - сказал Геркус.

Вместимость сочинского стадиона составляет около 45 тысяч зрителей. На "Фиште" проходили церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3. На "Фиште" пройдут четыре матча Кубка конфедераций и шесть игр чемпионата мира 2018 года.

Смотрите также

Геркус: "Локомотив" предлагает "Краснодару" разные варианты по Ари

Бюджет "Локомотива" на 2017 год составляет 5,5 млрд рублей

Геркус: сборная Италии будет тренироваться в Баковке в случае выхода на ЧМ-2018

Геркус: насколько я знаю, Янбаев в январе подписал контракт с "Краснодаром"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
2
Источник: полиция пришла с обыском в офис организации "Русь сидящая"
3
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
7
Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерами
Темы дня
Загрузка...
Реклама