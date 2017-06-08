Геркус: "Локомотив" намерен заявить стадион "Фишт" в качестве резервного на сезон-2017/18

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Сочинский стадион "Фишт" может стать резервной ареной московского "Локомотива" в сезоне-2017/18. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент столичного футбольного клуба Илья Геркус.
"Мы хотим заявить его как резервную арену. Резервный стадион заявляется на случай невозможности играть по погодным условиям в Москве. По ряду причин мы считаем, что именно "Фишт" - это хорошая альтернатива", - сказал Геркус.
Вместимость сочинского стадиона составляет около 45 тысяч зрителей. На "Фиште" проходили церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3. На "Фиште" пройдут четыре матча Кубка конфедераций и шесть игр чемпионата мира 2018 года.