"Спартак" пишет историю: красно-белые победили "Локомотив" и впервые выиграли Суперкубок

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче российского футбольного сезона-2017/18 и впервые в истории завоевал Суперкубок страны. После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры.

Матч, который прошел на стадионе "Локомотива" при аншлаге (27,3 тыс. зрителей), завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, а в дополнительное на голы Луиса Адриано (101-я минута) и Квинси Промеса (113) железнодорожники смогли ответить только точным ударом Мануэла Фернандеша (116).

Таким образом, "Спартак" в первый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка. Ранее красно-белые, которые выигрывали чемпионат и Кубок как России, так и СССР, трижды участвовали в подобной встрече, но каждый раз уступали. Перед игрой с "Локомотивом" болельщики "Спартака" призвали команду восполнить пробел баннером, на котором Суперкубок по аналогии с одноименным фильмом Люка Бессона был назван пятым элементом.

"Теперь в музее будет очередной трофей. Это очень важно. Это четвертый финал, до этого три были неудачными. Поэтому мы рады, что сумели добиться сегодня победы, место под трофей [в музее] уже освободили", - сказал после встречи владелец "Спартака" Леонид Федун.

Важность трофея отметил и капитан команды Денис Глушаков. "Каждый титул - это история. "Спартак" не выигрывал Суперкубок, для команды это большая радость и праздник. Все рады и счастливы, что сумели порадовать болельщиков, они заслужили за долгие годы этих трофеев и ждали их, вся страна ждала", - сказал он.

"Вспомните Суперкубки 2004 и 2006 годов"

О самой игре после матча говорили меньше всего. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что команда с учетом того, что сезон только начался, пока не находится в оптимальных физических кондициях. Были детали, которые ему не понравились, но в целом назвал победу заслуженной.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин уже во время вручения медалей на поле бурно высказывал недовольство судейством президенту Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергею Прядкину, а затем продолжил на пресс-конференции. "Игра была равной, но я уже много раз говорил, что только видеоповторы спасут российский футбол. Адриано должен был получить вторую желтую карточку (после столкновения с Дмитрием Тарасовым - прим. ТАСС), но он ее не получил. Почему он не удалил Адриано? Судья [Владислав Безбородов] полностью испортил этот матч", - заявил Семин и удалился из зала, не став отвечать на вопросы журналистов.

Остальные участники матча с Семиным не согласились. Каррера традиционно отказался комментировать работу арбитров, а Федун сказал, что судейство ему понравилось. "Если хотите увидеть, как не надо судить, посмотрите Суперкубки с ЦСКА 2004 и 2006 годов (проигранные "Спартаком" - прим. ТАСС)", - отметил он.

"При награждении Юрий Павлович [Семин] мне высказал свое мнение в отношении судейства, но я за него не отвечаю. Есть органы, которые должны разобрать судейство и принять решение. Судя по отзывам спортивных коллег, судейство было ровным, и бригада отработала на достойном уровне", - прокомментировал ситуацию Прядкин.

Не стал оправдывать результат работой арбитра и председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков: "В сравнении с нашими играми начала прошлого сезона, обе команды смотрелись намного лучше. У меня претензий к команде нет, потому что она играла с полной самоотдачей и билась до конца, но немного не повезло, наверное, если игра так сложилась, то одна из команд была посильнее. Всегда нужно стремиться к лучшему, думаю, "Локомотив" по ходу сезона будет играть все лучше и лучше - в команде есть уверенность".

"Ожидали худшего"

При награждении организаторы хотели испробовать новшество - "серебряный коридор" из победителей для побежденных. Однако из-за несогласованности "коридор" спартаковцев и игроки "Локомотива" оказались по разные стороны пьедестала, и железнодорожники в итоге через него не прошли. Кто виноват в ситуации, еще предстоит выяснить, однако хорошее впечатление от организации было немного омрачено.

РФПЛ в целом осталась довольна организацией матча. "Я доволен организацией, хотя были зажжены файеры. Наказаны, конечно, клубы будут, но я ожидал худшего", - сказал Прядкин.

Уже в субботу стартует чемпионат страны. "Спартак" и "Локомотив" проведут матчи первого тура 18 июля. Красно-белые сыграют с "Динамо" на выезде, а железнодорожники примут "Арсенал".