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Борзаковский: российские легкоатлеты подходят к чемпионату мира в хороших кондициях

Спорт
30 июля, 16:00 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 30, июля. /ТАСС

Главный тренер сборной России отметил, что ждет от допущенных спортсменов хороших результатов на мировом первенстве

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Юрий Борзаковский

Юрий Борзаковский

© Владимир Гердо/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Чемпионат России, прошедший в подмосковном Жуковском, показал, что отечественные легкоатлеты подходят к чемпионату мира в хороших кондициях. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

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Участие в чемпионате мира, который стартует 4 августа в Лондоне, примут 19 российских спортсменов, которые получили допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Россияне выступят в нейтральном статусе.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, которая длится уже не первый год, чемпионат России прошел на высоком уровне. Судя по результатам, все на высоком уровне, все тренеры также довольны. Если бы этот турнир был отборочным к чемпионату мира, думаю, что мы собрали бы неплохую команду, которая могла бы неплохо выступить в Лондоне. Главное, что спортсмены и тренеры довольны, они показали хорошие результаты, это хороший задел на будущее", - отметил Борзаковский.

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"Команда сохранена, несмотря на все наши существующие проблемы, она находится в очень хорошем состоянии. Чемпионат России показал, что ребята в кондиции и готовы бороться", - добавил тренер.

Борзаковский отметил, что ждет от допущенных спортсменов хороших результатов на мировом первенстве. "Я уверен в тех 19 спортсменах, которые поедут на чемпионат мира. Думаю, что они должны реализовать там себя и даже добавить, учитывая те результаты, которые они показывали в этом сезоне", - считает он.

Многие спортсмены, не имеющие допуск от IAAF, выполнили норматив для чемпионата мира. "К сожалению, норматив они выполнили поздно, дедлайн был 24 июля, мы бы с удовольствием включили их в команду. У ребят была возможность и раньше реализовать себя, но, к сожалению, у них не получилось до этого, а сейчас уже поздно", - сказал Борзаковский.

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