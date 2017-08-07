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"Салават Юлаев" стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею

Спорт
7 августа, 21:21 UTC+3 ТАСС

Об этом стало известно после того, как в заключительном матче турнира нижегородское "Торпедо" проиграло московскому "Спартаку" со счетом 1:3

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Хоккеисты "Салавата Юлаева"

Хоккеисты "Салавата Юлаева"

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Уфимский "Салават Юлаев" стал обладателем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Об этом стало известно после того, как в заключительном матче турнира нижегородское "Торпедо" проиграло московскому "Спартаку" со счетом 1:3.

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В составе "Торпедо" шайбу забросил Сергей Костицын (21-я минута). За "Спартак" отличились Виктор Бобров (38), Артем Воронин (43) и Станислав Чистов (60).

"Салават Юлаев" занял первое место, набрав 11 очков в пяти матчах. Вторым стал казанский "Ак Барс" (10), на третьей позиции "Торпедо" (9).

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступали пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", "Торпедо", "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 - новокузнецкий "Металлург".

"Салават Юлаев" стал победителем турнира во второй раз, ранее команда завоевывала трофей в 2015 году. Четыре раза Кубок губернатора Нижегородской области выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014).

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