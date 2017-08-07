"Салават Юлаев" стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею

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ТАСС, 7 августа. Уфимский "Салават Юлаев" стал обладателем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Об этом стало известно после того, как в заключительном матче турнира нижегородское "Торпедо" проиграло московскому "Спартаку" со счетом 1:3.
В составе "Торпедо" шайбу забросил Сергей Костицын (21-я минута). За "Спартак" отличились Виктор Бобров (38), Артем Воронин (43) и Станислав Чистов (60).
"Салават Юлаев" занял первое место, набрав 11 очков в пяти матчах. Вторым стал казанский "Ак Барс" (10), на третьей позиции "Торпедо" (9).
Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступали пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", "Торпедо", "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 - новокузнецкий "Металлург".
"Салават Юлаев" стал победителем турнира во второй раз, ранее команда завоевывала трофей в 2015 году. Четыре раза Кубок губернатора Нижегородской области выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014).