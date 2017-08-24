Бабаев надеется, что ЦСКА в групповой стадии Лиги чемпионов сыграет лучше, чем раньше

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев надеется, что команда выступит в групповой стадии Лиги чемпионов лучше, чем в прошлые годы. Об этом он рассказал журналистам.

В среду ЦСКА победил швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущие годы армейцы неудачно выступали в групповом раунде турнира, занимая последние места.

"Мы в пятый раз подряд будем принимать участие в групповой стадии Лиги чемпионов, это серьезное достижение, особенно для российского клуба, поэтому горды командой, тренерским штабом. Задачу выполнили, поэтому надеюсь, что в группе тоже сложится лучше, чем в предыдущие разы", - сказал Бабаев.

"Я не сказал бы, что встреча получилась легкой, просто ребята были максимально собраны и практически не позволили сопернику создать опасных моментов за исключением одного, когда выручил Игорь [Акинфеев]. Победа была для нас важна, ребята сделали все возможное", - отметил гедиректор.

ЦСКА попал в четвертую корзину при жеребьевки вместе с "Селтиком" (Шотландия), "Фейеноордом" (Нидерланды), "Марибором" (Словения), "Лейпцигом" (Германия), "Карабахом" (Азербайджан), клубом АПОЭЛ (Кипр), "Спортингом" (Португалия). Жеребьевка пройдет 24 августа в Монако.