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Бабаев надеется, что ЦСКА в групповой стадии Лиги чемпионов сыграет лучше, чем раньше

Спорт
24 августа, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Гендиректор армейского клуба заявил, что в матче с "Янг Бойз" футболисты ЦСКА сделали все возможное для выхода в основную сетку турнира

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев надеется, что команда выступит в групповой стадии Лиги чемпионов лучше, чем в прошлые годы. Об этом он рассказал журналистам.

В среду ЦСКА победил швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущие годы армейцы неудачно выступали в групповом раунде турнира, занимая последние места.

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"Мы в пятый раз подряд будем принимать участие в групповой стадии Лиги чемпионов, это серьезное достижение, особенно для российского клуба, поэтому горды командой, тренерским штабом. Задачу выполнили, поэтому надеюсь, что в группе тоже сложится лучше, чем в предыдущие разы", - сказал Бабаев.

"Я не сказал бы, что встреча получилась легкой, просто ребята были максимально собраны и практически не позволили сопернику создать опасных моментов за исключением одного, когда выручил Игорь [Акинфеев]. Победа была для нас важна, ребята сделали все возможное", - отметил гедиректор.

ЦСКА попал в четвертую корзину при жеребьевки вместе с "Селтиком" (Шотландия), "Фейеноордом" (Нидерланды), "Марибором" (Словения), "Лейпцигом" (Германия), "Карабахом" (Азербайджан), клубом АПОЭЛ (Кипр), "Спортингом" (Португалия). Жеребьевка пройдет 24 августа в Монако.

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