Бабаев: ЦСКА не стоит надеяться на благосклонность жребия группового этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не надеется на благосклонность жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, находясь в четвертой корзине. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В среду ЦСКА победил швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

"Все мысли были о том, чтобы выйти в групповую стадию, для нас это было очень важно. Сейчас мы уже прикидываем какие-то варианты, хотя понимаем, что, находясь в четвертой корзине, рассчитывать на благосклонность жребия не приходится. До этого фортуна была к нам благосклонна, когда [перед жеребьевкой раунда плей-офф квалификации] три сильных клуба вылетели одновременно, и мы оказались среди "сеяных" команд", - сказал Бабаев.

"Очевидно, что все соперники будут серьезными, ждать осталось недолго, поэтому посмотрим", - добавил гендиректор.

ЦСКА попал в четвертую корзину жеребьевки вместе с "Селтиком" (Шотландия), "Фейенордом" (Нидерланды), "Марибором" (Словения), "Лейпцигом" (Германия), "Карабахом" (Азербайджан), АПОЭЛом (Кипр), "Спортингом" (Португалия). Жеребьевка пройдет 24 августа.