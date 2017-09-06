МПК объявит решение по вопросу восстановления Паралимпийского комитета России

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) объявит решение исполкома организации по вопросу восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР), который напрямую связан с участием российских спортсменов в зимних Паралимпийских играх 2018 года.

Исполком МПК уже вынес решение относительного того, продлевать отстранение ПКР или восстановить его в правах. Голосование по этому вопросу прошло во время заседания руководящего органа международного комитета 3-4 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). При вынесении вердикта члены исполкома МПК опирались на представленные ПКР документы и материалы по выполнению критериев восстановления.

Объявление решения МПК предпочел отложить на пару дней, официально озвучено оно будет 6 сентября на конгрессе организации, который также проходит в столице ОАЭ. Директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс пояснил ТАСС, что задержка с объявлением связана с подготовкой сопроводительных документов. Он заметил, что схожая схема была использована и в мае, когда МПК также давал оценку процессу восстановления ПКР. Тогда исполком вынес отрицательное решение по итогам заседания в Барселоне, а озвучено оно было двумя днями позже на пресс-конференции в Лондоне.

Решение отразится на российских паралимпийцах

В случае продления отстранения ПКР численный состав сборной России на предстоящих Паралимпийских играх сократится. Под вопрос будет поставлено само участие национальной команды в Играх в Пхенчхане, которые пройдут в марте следующего года.

Российские спортсмены потеряли право выступать на международных соревнованиях в августе прошлого года, что не позволило им выступить на летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Затем отстранение ПКР вмешалось уже в судьбу представителей зимних видов, которые в минувшем сезоне остались без международных стартов и не смогли завоевать лицензии на участие в зимних Играх, что уже гарантированно не позволит ряду спортсменов выступить в Южной Корее.

Очередной перенос сроков восстановления ПКР автоматически снизит шансы российских паралимпийцев отобраться на Игры 2018 года. Международная сторона ранее обещала, что в вопросе паралимпийских лицензий пойдет навстречу российским спортсменам в случае восстановления ПКР, однако на деле четкого механизма распределения квот для них до сих пор не выработано.

Невыполнимые требования

Если МПК вынесет отрицательное заключение, восстановление прав ПКР может затянуться до ноября-декабря. 16 ноября в Сеуле состоится заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет рассмотрен вопрос приведения в соответствие с кодексом организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Восстановление полноценной антидопинговой работы на территории России - одно из ключевых требований МПК в вопросе снятия санкций с ПКР, и если исполком международной организации на своем последнем заседании не сделал исключения по этому вопросу, отстранение ПКР будет оставлено в силе.

Однако ПКР не в силах повлиять на восстановление РУСАДА, о чем в понедельник напомнил и президент комитета Владимир Лукин. "Рабочая группа МПК признала, что большинство тех замечаний, которые составляют дорожную карту, решены, - сказал он. - Есть несколько пунктов в стадии решения. Несколько пунктов более широких не выполнены, и это зависит не от ПКР. Требования обращены к другим инстанциям, ПКР один решить их не в состоянии".

Интересно будет узнать, учел ли МПК, что 27 июня РУСАДА было допущено к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства, а большинство требований дорожной карты по его восстановлению было выполнено.

Примечательно, что решение по вопросу восстановления ПКР принимали люди, многие из которых 8 сентября покинут свои должности. В их числе и президент организации британец Филип Крэйвен, чей преемник будет избран на генеральной ассамблее МПК.

Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.