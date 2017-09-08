Ласицкене пока не получала в РФ вознаграждения за победу на ЧМ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Мария Ласицкене пока не получала в России вознаграждения за победу на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом она сообщила ТАСС.

Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие. В ее активе есть также победы на чемпионате мира в Лондоне и в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

"Пока никаких призовых в России за свое выступление на чемпионате мира я не получила, - заметила Ласицкене. - Но я в голове это не держу, ни к кому ходить и ничего выпрашивать не буду. Я делаю свою работу, медаль у меня. Если сочтут нужным поощрить меня, то я, конечно, буду только благодарна".

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил ТАСС, что все выплаты российским легкоатлетам и тренерам за выступление на чемпионате мира 2017 года в Лондоне будут произведены в четвертом квартале текущего года.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Лондоне с 4 по 13 августа. На нем российские легкоатлеты выступали под нейтральным флагом, так как конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.

Из 19 российских спортсменов, выступавших на турнире, медали завоевали шесть легкоатлетов (одна золотая и пять серебряных наград). На чемпионате мира Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные награды. Широбоков по возвращении домой получил в подарок от властей Мордовии двухкомнатную квартиру.