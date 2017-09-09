Путин: Россия сделает все необходимое, чтобы качественно и в срок подготовиться к ЧМ-2018

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия предпримет все необходимые усилия для того, чтобы качественно и в срок подготовиться к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все идет по графику, все обеспечено финансированием", - заявил Путин на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. По его словам, Россия будет предпринимать "все необходимые усилия для того, чтобы все было сделано в срок и с должным качеством".
"Очень рассчитываю на то, что и ваши специалисты, которые следят за этой работой, будут дальше сопровождать [эту работу], и мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого финиша", - добавил Путин.
Президент, который перед этим вместе с Инфантино осмотрел реконструированный стадион "Лужники" и понаблюдал за тренировками юных футболистов, обратил внимание главы ФИФА на то, как российские "молодые спортсмены - будущие чемпионы" воспринимают начало подготовки к чемпионату. "Вы совершенно точно сказали, что кубок [мира по футболу] имеет магическое какое-то значение, магическое качество", - сказал Путин, обращаясь к Инфантино.
"Конечно же, стадион "Лужники", на котором мы сейчас находимся, а также другие арены, за которыми наши специалисты следят - это символ не только профессионализма и эффективности России, но это еще и выражение ее души и страсти", - сказал Инфантино. Он отметил, что на этом стадионе "невероятно позитивная энергетика". "И игроки, которые будут здесь играть, которые будут на этом стадионе проводить матчи, не знаю, будут ли у них дрожать коленки, но вполне возможно, что да. Им нужно будет хорошо к этому подготовиться", - сказал Инфантино.
Касаясь подготовки России к чемпионату мира, он очень позитивно оценил достигнутые результаты. "Мне было очень приятно услышать сегодня ваши слова о ходе подготовки и, действительно, этот процесс проходит крайне замечательно. И результаты, которые мы видим не только на четырех стадионах, которые уже были закончены, но и на других аренах - там работы тоже подходят к концу - эти результаты замечательны", - сказал Инфантино.
Он подчеркнул, что с нетерпением ждет чемпионата мира. "С нашей стороны, готов сказать, что мы крайне удовлетворены ходом работ, которые сейчас осуществляются", - отметил еще раз Инфантино.