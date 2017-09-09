Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: Россия сделает все необходимое, чтобы качественно и в срок подготовиться к ЧМ-2018

Спорт
9 сентября, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Президент обратил внимание главы ФИФА на то, как российские "молодые спортсмены - будущие чемпионы" воспринимают начало подготовки к чемпионату

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия предпримет все необходимые усилия для того, чтобы качественно и в срок подготовиться к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все идет по графику, все обеспечено финансированием", - заявил Путин на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. По его словам, Россия будет предпринимать "все необходимые усилия для того, чтобы все было сделано в срок и с должным качеством".

СПЕЦПРОЕКТ

Тур кубка мира по России

Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

"Очень рассчитываю на то, что и ваши специалисты, которые следят за этой работой, будут дальше сопровождать [эту работу], и мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого финиша", - добавил Путин.

Президент, который перед этим вместе с Инфантино осмотрел реконструированный стадион "Лужники" и понаблюдал за тренировками юных футболистов, обратил внимание главы ФИФА на то, как российские "молодые спортсмены - будущие чемпионы" воспринимают начало подготовки к чемпионату. "Вы совершенно точно сказали, что кубок [мира по футболу] имеет магическое какое-то значение, магическое качество", - сказал Путин, обращаясь к Инфантино.

"Конечно же, стадион "Лужники", на котором мы сейчас находимся, а также другие арены, за которыми наши специалисты следят - это символ не только профессионализма и эффективности России, но это еще и выражение ее души и страсти", - сказал Инфантино. Он отметил, что на этом стадионе "невероятно позитивная энергетика". "И игроки, которые будут здесь играть, которые будут на этом стадионе проводить матчи, не знаю, будут ли у них дрожать коленки, но вполне возможно, что да. Им нужно будет хорошо к этому подготовиться", - сказал Инфантино.

Касаясь подготовки России к чемпионату мира, он очень позитивно оценил достигнутые результаты. "Мне было очень приятно услышать сегодня ваши слова о ходе подготовки и, действительно, этот процесс проходит крайне замечательно. И результаты, которые мы видим не только на четырех стадионах, которые уже были закончены, но и на других аренах - там работы тоже подходят к концу - эти результаты замечательны", - сказал Инфантино.

Он подчеркнул, что с нетерпением ждет чемпионата мира. "С нашей стороны, готов сказать, что мы крайне удовлетворены ходом работ, которые сейчас осуществляются", - отметил еще раз Инфантино.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Инфантино, Джанни Путин, Владимир Владимирович
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
2
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
3
Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове
4
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
5
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре
6
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
7
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама