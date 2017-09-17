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Матвиенко: мировое спортивное сообщество должно запретить политические игры вокруг спорта

Спорт
17 сентября, 11:28 UTC+3

По словам председателя СФ, политические игры недопустимы в спорте

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Михаил Климентьев/ТАСС

АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Мировое спортивное сообщество должно запретить "политические танцы" вокруг спорта, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи со спикером меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой.

"Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр недопустимы. И международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные "политические танцы" вокруг спорта", - заявила Матвиенко, комментируя призыв антидопинговых ведомств 17 государств отстранить сборную России от предстоящей Олимпиады.

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Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
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