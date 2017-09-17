Матвиенко: мировое спортивное сообщество должно запретить политические игры вокруг спорта

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АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Мировое спортивное сообщество должно запретить "политические танцы" вокруг спорта, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи со спикером меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой.
"Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр недопустимы. И международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные "политические танцы" вокруг спорта", - заявила Матвиенко, комментируя призыв антидопинговых ведомств 17 государств отстранить сборную России от предстоящей Олимпиады.