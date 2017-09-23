"Невеселая песня": "Спартак" в очередной раз потерял очки в РФПЛ, сыграв вничью с "Анжи"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу московский "Спартак" в очередной раз потерял очки в текущем сезоне, сыграв вничью с махачкалинским "Анжи", который в турнирной таблице занимает место в зоне вылета. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера назвал пропущенные командой голы детскими, а президент махачкалинцев отметил, что "Спартак" привык к помощи судей.

Встреча, прошедшая на "Открытие-Арене", завершилась со счетом 2:2. Первый мяч на 14-й минуте забил Луис Адриано, реализовав пенальти, назначенный после падения Джано Ананидзе. "Спартак" не нуждается в чьей-либо помощи, но, на мой субъективный взгляд, пенальти сегодня притянули. По- моему, "Спартак" привыкает к тому, что их судят хорошо, это неправильно, нужно судить то, что есть", - заявил не без оснований после матча президент "Анжи" Осман Кадиев.

Однако во втором тайме, как уже происходило с командой неоднократно в текущем сезоне, "Спартак" не смог удержать победный счет. На 74-й минуте махачкалинцы выровняли ситуацию усилиями защитника Мирала Самарджича, а еще через четыре вышли вперед благодаря голу Адлана Кацаева. Уйти от поражения "Спартак" смог лишь в компенсированное ко второму тайму время, когда неудачным выносом защитника воспользовался Лоренсо Мельгарехо.

"Я полностью недоволен игрой своей команды, мы действовали медленно и много ошибались, я очень недоволен, - подчеркнул после встречи Каррера. - Это может быть связано с неуспокоенностью каких-то игроков, может быть, команда не привыкла играть в таком плотном графике. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хочешь ты этого или нет, но мысли футболистов могут уходить в игру с "Ливерпулем" (в Лиге чемпионов 26 сентября - прим. ТАСС)".

Неприятным моментом для спартаковцев стала очередная травма, из-за которой на 36-й минуте поле покинул Ананидзе. Как пояснил Каррера, грузин получил сильный ушиб, а сроки восстановления станут известны в воскресенье. На 67-й минуте, держась за ногу, поле также покинул защитник красно- белых Дмитрий Комбаров, однако, по словам Карреры, заменил он его из-за усталости.

"Невеселая песня"

"Спартак" уже в пятый раз в текущем чемпионате потерял очки в матче, в котором вел в счете. Каррера заявил, что подобная игра неприемлема.

"Мы находимся в сложной ситуации, но наша задача состоит в том, чтобы работать и решать такие ситуации. В раздевалке я сказал команде, что мы позволили забить себе, как детям. Такой гол, который мы пропустили вторым, даже дети не позволяют себе пропускать", - сказал .

"Я не могу сказать, почему команда пропускает на последних минутах, это какая-то невеселая песня. Вместо того, чтобы забить еще, мы позволили сопернику поставить нас в сложное положение", - добавил итальянец.

Капитан команды, вратарь Артем Ребров также признался, что не испытывает после встречи ничего, кроме разочарования. "После неудачной серии мы обязаны были победить любой ценой, но, к сожалению, снова не смогли порадовать болельщиков. Трудно сказать, почему команда в нынешнем сезоне перестает играть после 60 минут матча, но это так", - добавил он.

Ветеран красно-белых и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян считает, что, Каррере необходимо стабилизировать состав, а также научиться лучше управлять процессом игры. "Это определенная истина, которая ясна каждому тренеру, что надо подобрать игроков, расставить их по позициям, чтобы каждый соответствовал своей позиции, стабилизировать состав, а у них сейчас играет на позиции центрального защитника один, другой, третий, - сказал он. - Второе - это, конечно, управление самим процессом игры. Команда ведет 1:0, а потом тут же пропускает два мяча, это опять случается именно в конце второй половины игры, об этом надо задуматься самому тренеру в первую очередь, и управлять процессом игры".

"Спартак" заработал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, однако уже по итогам тура его могут опередить "Ахмат", "Рубин" и "Урал". "Анжи", набравший 8 очков, смог подняться с последней строчки турнирной таблицы. В следующем туре "Спартак" 30 сентября примет "Урал", а "Анжи" днем позже - "Зенит".