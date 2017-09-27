Тренер "Спартака" Каррера удовлетворен ничей в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера удовлетворен ничейным результатом команды в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Об этом он рассказал журналистам.
"Спартак" дома сыграл вничью с английским "Ливерпулем" со счетом 1:1 в домашнем матче второго тура группового этапа турнира.
"Александр Селихов, также как и Артем Ребров, выручил нас, это работа ребят, они хорошо ее выполнили. Я не понимаю, почему всегда журналисты хотят обвинить какого-то игрока конкретно, а не говорят про "Спартак" в целом. Что касается Педро Роши - очень сложно было входить в такую игру, я его не критикую, он ошибался так же, как все. В целом я удовлетворен результатом. Мы набрали очко в игре против сильной команды, сделали максимум из того, что могли", - сказал Каррера.
"То что случилось с Артемом Ребровым - обыкновенная ситуация. У него сильный ушиб колена, пока я не знаю большего. Ивелин Попов и Александр Самедов очень много бегали, устали, поэтому я принял решение их заменить. Возможно, команде не хватило урока, который они получили в матче с "Анжи", поэтому в перерыве я поменял расположение игроков при угловых", - отметил специалист.
"Мы с Конте мало говорили о "Ливерпуле", в основном обсуждали наши ситуации в клубах, говорили об отпуске, но советы Антонио пригодились нам в игре против английской команды. Наши болельщики подготовили отличный перформанс, отлично нас поддерживали, это настоящий двенадцатый игрок на поле для нас", - отметил Каррера.
"Как я оценю физическую форму команды? Игроки хорошо себя чувствуют. Когда ты играешь через два дня на третий, у игроков сводит ноги, кто не понимает этого - не разбирается в футболе", - отметил итальянский специалист.
"Фернандо? у него есть привычка передерживать мяч. Было бы проще выбивать мяч вперед, но мы стараемся играть в футбол, именно из-за этого случаются ошибки. Думаю, что выход из это группы реален для нас", - отметил Каррера.
В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября.