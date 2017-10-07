Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Еремина завоевала бронзу ЧМ по спортивной гимнастике, став открытием турнира

Спорт
7 октября, 7:48 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главы Международной федерации спортивной гимнастики Моринари Ватанабе, 16-летнюю российскую гимнастку ждет большое будущее в спорте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российская гимнастка Елена Еремина во время выступления на чемпионате мира в Монреале

Российская гимнастка Елена Еремина во время выступления на чемпионате мира в Монреале

© EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

МОНРЕАЛЬ, 7 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Елена Еремина, сумевшая на дебютном для себя чемпионате мира выиграть бронзовую медаль в самом престижном виде - личном многоборье, стала настоящим открытием турнира. О больших перспективах 16-летней спортсменки говорят сейчас не только российские тренеры, но и глава Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.

После выступления на четырех снарядах а финале индивидуального многоборья российская гимнастка набрала 54,799 балла. Чемпионкой мира стала американка Морган Хард (55,232), серебро досталось канадке Элизабет Блэк (55,132).

"Ничего удивительного сегодня не случилось"

"Наша Лена Еремина стала настоящим открытием для всех зарубежных специалистов, приехавших в Монреаль на чемпионат мира, - сообщила журналистам старший тренер сборной России Валентина Родионенко. - Для нас же ничего удивительного сегодня не случилось, мы знали на что способна эта спортсменка".

Смотрите также

Бронзовый призер ЧМ гимнастка Еремина немного разочарована тем, что не стала первой

Родионенко: российская гимнастка Еремина стала настоящим открытием чемпионата мира

Тренер: российские гимнастки в квалификации ЧМ сумели собраться, несмотря на слабый старт

Проблемы в подготовке из-за травмы помешали гимнастке Мельниковой хорошо выступить на ЧМ

На чемпионате Европы 2017 года Еремина стала четвертой в личном многоборье и второй - в упражнении на брусьях.

"Здесь в Монреале Еремина продемонстрировала свой характер, мы очень довольны тем, как она прошла финал, - продолжила тренер. - Хотя непростительную ошибку сделала на брусьях, в квалификации она на этом снаряде выступила гораздо лучше. Сегодняшние брусья мы списываем на недостаток соревновательного опыта".

"Еремина - очень хорошая и перспективная гимнастка, у которой впереди большое будущее", - считает, в свою очередь, глава FIG Ватанабе.

Счастье с оттенком грусти

Сама бронзовая медалистка в беседе с журналистами призналась, что очень рада своему успеху, но также испытывает небольшое разочарование, что не удалось побороться за победу.

"Я бы назвала сегодняшний день самым счастливым в моей жизни, но уверена, что может быть еще лучше, - заметила Еремина. - Я очень рада своей первой медали взрослого чемпионата мира, но в то же время у меня присутствует некоторое разочарование, потому что я могла стать чемпионкой. Я понимаю теперь, что мне по силам было стать первой".

"Моя медаль стала результатом долгой работы на тренировках. Утром, когда ехала на стадион, я знала, что мне по силам завоевать награду", - сказала спортсменка.

В ночь на воскресенье по московскому времени Еремина выступит в финале упражнений на брусьях, а в заключительный день соревнований, в воскресенье, россиянка примет участие в финале соревнований на бревне.

В предыдущий раз россиянка выигрывала медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в 2013 году. Тогда бронзу завоевала двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по спортивной гимнастике-2017
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Владимиру Путину исполняется 65 лет
2
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
3
Глава МИД Саудовской Аравии признался, что восхищен вкладом России в западную цивилизацию
4
Биография президента России Владимира Путина
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
ООН: Дейр-эз-Зор из-за боев отрезан от гуманитарной помощи
7
Источник: ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось
Темы дня
Новости партнеров
Реклама