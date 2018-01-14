Команда Никитина выиграла Матч звезд в Астане, формат которого КХЛ признала удачным

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Тарасова под руководством Игоря Никитина и телеведущей Софьи Гудим стала победителем Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в финале соревнования соперников из дивизиона Чернышева. Игра завершила Неделю звезд хоккея, которая второй год проводилась в новом формате. Лига признала существующую практику проведения соревнований удачной.

В субботу и воскресенье на "Барыс-Арене" соревновались лучшие игроки КХЛ. В первый день этого праздника зрители увидели мастер-шоу, которое завершилось победой команды дивизиона Харламова. Шоу запомнилось появлением на льду Супермена из ХК "Сочи", "короля хет-триков" из "Барыса" и виртуозным исполнением буллита Никитой Гусевым, который он подсмотрел у своего одноклубника из СКА Павла Дацюка.

Воскресный мини-турнир начался с двух буллитных серий, так как соперники в каждом из своих полуфиналов не смогли выявить победителя после 20 минут основного времени. Команда дивизиона Харламова имела шанс повторить субботний успех, если бы в конце основного времени игры один из ее хоккеистов попал чуть левее штанги пустых ворот. За это подопечные Андрея Назарова были наказаны голом за 17 секунд до сирены, что привело к серии буллитов, закончившейся для них неудачно.

В сборной же дивизиона Боброва хет-триком отметился Гусев, сравнявший счет за 10 секунд до конца основного времени в матче с командой дивизиона Чернышева. Однако в серии штрафных бросков его остановил вратарь "Сибири" Алексей Красиков, а у форварда СКА "финт Дацюка" в этот раз не получился.

Слово молодым

По сравнению с прошлым годом организаторы добавили в соревнование матч за третье место. Более принципиальными оказались "харламовцы", которые на последней минуте забили два гола в меньшинстве, сделав счет 8:4 в свою пользу. В финале шайб на последней минуте заброшено не было - гол Кирилла Капризова при счете 4:3 позволил удержать команде дивизиона Тарасова свое преимущество.

Запомнился Матч звезд и тем, что свое слово сказали представители Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Две шайбы в финале забросил нападающий "Локо" и сборной дивизиона Тарасова Николай Коваленко - сын форварда клубов Национальной хоккейной лиги и сборной России Андрея Коваленко. Два гола в игре за третье место забил форвард "Северстали" Игорь Гераськин, который может претендовать на то, чтобы стать открытием в нынешнем сезоне КХЛ. Кроме них, с Кубка Вызова на Матч звезд также попали форварды Герман Волошин из "Амурских Тигров" (дивизион Боброва) и Егор Коробкин из "Стальных Лис" (дивизион Чернышева).

Впервые Неделя звезд хоккея в текущем формате проводилась год назад в Уфе, когда лига организовала и провела в течение недели Матчи звезд у мужчин и женщин, а также Кубок Вызова. Хорошим ходом стало решение отбирать четырех молодых игроков по итогам Кубка Вызова на главные мероприятия выходных.

Оправдывает себя и изменение формата проведения Матча звезд. Два года назад на игре в Москве участники забросили на двоих 51 шайбу. После этого было решено отойти от разделения на команды Западной и Восточной конференций и создать турнир с участием команд из четырех дивизионов. Это определенно добавило интриги в результаты и привнесло динамики в само соревнование.

Выбор города Матча звезд схож с выбором столицы Олимпиады

Специалисты назвали положительным нынешний формат, при котором на льду в каждой команде играет по четыре хоккеиста. "Если бы играли "пять на пять", то, возможно, голов бы и не было. Идеальный вариант - "четыре на четыре", а "три на три" - это слишком много было бы шансов забить", - сказал ТАСС главный тренер "Йокерита" и сборной дивизиона Боброва Юкка Ялонен.

"Я бы даже сделал формат "три на три". Если было бы так, то было бы интереснее. Было бы много атак "два в один", "один в ноль", - отметил Назаров.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после окончания Матча звезд сообщил, что практика проведения таких мероприятий будет продолжена. "Мы не будем менять формат проведения Матча всех звезд, это будет неделя. Формат найден очень удачный. Думаю, что в мае объявим город", - добавил глава КХЛ.

Изначально сообщалось, что Матч звезд следующего года пройдет в Хельсинки. "Хельсинки является одним из кандидатов на проведение, но не стоит торопиться. Сейчас идет отборочный процесс, который чем-то похож на отбор кандидатов при выборе столицы Олимпийских игр. Мы используем те же самые технологии. Главный принцип отбора - это зрительская поддержка", - отметил Чернышенко.

Президент лиги озвучил и итоговую цифру посещаемости Матча звезд в воскресенье - 10 298 человек. Игра стала четвертой в этом плане в истории соревнования. Больше болельщиков посещали матчи в Минске в 2010 году (15 000), в Сочи в 2015-м (12 000) и в Риге в 2012-м (10 950).