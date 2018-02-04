Северная и Южная Осетия празднуют победу Гассиева над Дортикосом

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Сотни жителей Владикавказа в ночь на воскресенье устроили импровизированный автопробег в честь победы своего земляка Мурата Гассиева над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS), передает корреспондент ТАСС.

В ночь на воскресенье Гассиев победил Дортикоса нокаутом в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Сотни машин разъезжают по улицам Владикавказа с флагами Северной Осетии. Водители и пассажиры скандируют победный клич чемпиона "Иратта разма" (в переводе с осетинского языка "Осетины вперед" - прим. ТАСС). Из машин слышатся звуки песни "Сердце осетина", под которую боксер выходил на ринг в Сочи.

В центре города на площади Штыба в настоящее время проходит мини-концерт. Во дворах запускают фейерверки, люди семьями выходят на улицу и поздравляют друг друга с победой земляка.

Так же оживленно и в районах Республики Северная Осетия. Как рассказала ТАСС жительница села Михайловское Пригородного района Оксана Дзиова, в населенном пункте после поединка Гассиева вновь воцарилась атмосфера Нового года: везде запускают салюты, жители разжигают костры и делятся друг с другом эмоциями. "У нас снова Новый год, хотя так празднично даже тогда не было. За Мурата болели всей семьей, всем селом, республикой и страной", - сказала она.

Празднование в Цхинвале

Более 200 машин с российскими и осетинскими флагами вышли на автопробег по улицам Цхинвала, чтоб отметить победу Мурата Гассиева над Юниером Дортикосом. На Театральной площади Цхинвала люди устроили праздник с национальными песнями и танцами.

Ранее сотни болельщиков из Южной Осетии во главе с президентом республики Анатолием Бибиловым оправилась в Сочи, чтобы поддержать Гассиева в поединке с Дортикосом. Среди них - порядка 40 учащихся средних и старших классов школ республики и юные спортсмены из боксерских секций - участники международных турниров.

Гассиев - воспитанник заслуженного тренера России и Южной Осетии Виталия Сланова. Его именем в Цхинвале назван боксерский зал. Боксер награжден орденом Почета Южной Осетии и медалью "Во Славу Осетии" Северной Осетии.