Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянин Мурат Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, попутно объединив два титула чемпиона мира. В яркой манере он нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в складывавшемся большую часть незрелищно 12-раундовом поединке в Сочи.

Именно этот кубинец в четвертьфинале турнира убрал с дороги другого россиянина - Дмитрия Кудряшова, брутально нокаутировав его во втором раунде. И пусть Кудряшова Гассиев не назовет своим другом, определенные реваншистские настроения в воздухе витали в основном у болельщиков. И хотя букмекеры считали Гассиева фаворитом этого поединка, кубинец явно не заслуживал такой роли аутсайдера, прежде всего благодаря опасному нокаутирующему удару - только один из его соперников продержался все отведенные раунды. Гассиев же молод, ему 24 года, его потенциал еще не совсем раскрыт, и многие полагали, что ему может не хватить опыта поединков такого уровня.

А то, что этот бой вызвал колоссальный ажиотаж, сказать мало. Сочи на короткое время превратился в столицу мирового профессионального бокса - помимо самого боя, здесь прошел крупный боксерский форум с участием представителей ведущих организаций - Международной ассоциации бокса (AIBA), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Все билеты на бой в Сочи были проданы - около 15,5 тысяч. А само право его проведения организаторы выкупили у руководителей суперсерии за $1 млн.

Вопреки ожиданиям

Многие полагали, что поединок может получиться скоротечным, поскольку оба боксера обладают большим процентом побед нокаутом (у Гассиева - 69%, у Дортикоса - 95%). Но бой эти ожидания не оправдал, продлившись почти все отведенные 12 раундов.

В первую очередь благодаря Гассиеву, который выстроил грамотный тактический план на бой. Он не стал форсировать события в атаке, отдав в начальных раундах инициативу Дортикосу, во второй половине боя ее перехватил, а в концовке и реализовал, воспользовавшись усталостью кубинца. Большую часть времени поединок складывался не слишком зрелищно и не изобиловал яркими моментами, но от этого не был менее интересным - боксеры были равны по силе, и интрига, кто станет победителем, сохранялась до последнего момента.

Концовка боя поразила воображение всех собравшихся в зале. После обмена ударами кубинец как подкошенный рухнул на ринг и тяжело вставал. Он продолжил бой, но ровно для того, чтобы упасть в нокдаун второй раз. Из последних сил он держался на ногах в оставшиеся секунды 12-го раунда, отвечал ударами, огрызался, но снова пропустил и выпал за канаты ринга. В связи с чем судья остановил бой и зафиксировал победу Гассиева.

Посвящение брату

Сразу по окончании боя, в интервью на ринге Гассиев заявил, что посвящает победу своему старшему брату, у которого 1 февраля был день рождения.

"Во-первых, я хочу поблагодарить всех фанатов, спасибо всем болельщикам в России, которые поддерживали меня, это очень важная победа. Еще одно хочу сказать: у моего брата 1 февраля был день рождения, эту победу я посвящаю ему, - сказал Гассиев. - Спасибо Юниеру Дортикосу за этот бой, он получился таким захватывающим и трудным, желаю ему удачи в будущем. Он хороший боец с тяжелым ударом и никогда не сдается".

Говоря о полуфинальном бое, Гассиев отметил, что "Дортикос - очень сильный боксер". "До последнего момента ты не угадаешь, кто победит. Сегодня получилось, как получилось", - отметил россиянин.

Дортикос заявил о желании провести реванш с Гассиевым. "Я чувствую, что подвел многих людей в Майами и на Кубе, - сказал Дортикос. - Он [Гассиев] очень сильный боец, он получил лучшее от меня. Я хотел бы провести реванш".

"Для меня большая честь драться здесь, в Сочи. Мы сделали историю захватывающим боем. Это будет трудно пережить, но я вернусь. Хотел бы поблагодарить Мурата Гассиева за этот бой, а также Абеля Санчеса (тренера Гассиева - прим. ТАСС) и его команду", - добавил спортсмен.

Гассиев ждет зрелища в финале с Усиком

Но до возможности реванша еще далеко, а пока Гассиеву предстоит финал - с фаворитом серии в данном весе, украинцем Александром Усиком. В 1/4 финала Усик выиграл у немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде, а в полуфинале неделей ранее - у латвийца Майриса Бриедиса по очкам.

Усик присутствовал во дворце "Большой", наблюдая за своим будущим соперником по финалу, и после боя выразил дань уважения Гассиеву. Россиянин же отметил, что ждет зрелищного боя в финале.

"Мы выложимся на 100%, этот бой будет не менее зрелищный, чем сегодняшний", - сказал Гассиев.

Финальный бой пройдет 11 мая в Саудовской Аравии. Победитель турнира получит Кубок Мохаммеда Али и главный денежный приз в размере $10 млн. Всего же призовой фонд турнира составляет $50 млн.