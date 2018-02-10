Медведев поздравил шорт-трекиста Елистратова с бронзой ОИ-2018

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил шорт-трекиста Семена Елистратова, ставшего бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане и принесшего первую медаль команде олимпийских атлетов из России. Поздравительная телеграмма размещена в субботу на сайте правительства.

27-летний спортсмен стал третьим на дистанции 1500 метров. "От всей души поздравляю Вас с бронзовой медалью XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что Елистратов после победы в Сочи в 2014 году вновь доказал, что является одним из лучших спортсменов, заслужив восхищение болельщиков своим мастерством и самоотдачей.

"Ваша награда - первая для наших олимпийских спортсменов, которым приходится выступать в непростых условиях. И тем ценнее эта медаль для всех нас", - добавил Медведев, пожелав спортсмену удачи и новых успехов.