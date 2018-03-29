Полуфинальные серии Кубка Гагарина по хоккею стартуют в Санкт-Петербурге и Казани

ТАСС, 29 марта. Полуфинальная серия розыгрыша Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА стартует в четверг в Санкт- Петербурге. Вторую путевку в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги в пятницу начнут оспаривать казанский "Ак Барс" и челябинский "Трактор".

В финал Западной конференции КХЛ вышли сильнейшие клубы регулярного чемпионата - набравший 138 очков СКА и столичный ЦСКА (124). Армейские команды составили костяк олимпийской сборной России, в феврале победившей на Играх в Пхёнчхане. Лишь голкипер Василий Кошечкин представлял в Южной Корее магнитогорский "Металлург". Победитель серии между СКА и ЦСКА станет главным претендентом на Кубок Гагарина нынешнего сезона, учитывая, что лучший из клубов Восточной конференции "Ак Барс" набрал в регулярном чемпионате всего 100 очков.

В полуфинальных сериях Кубка Гагарина команды сыграют до четырех побед одной из них, причем первые два матча пройдут на площадках клубов, имеющих более высокий посев. 29 и 31 марта СКА и ЦСКА сыграют в Ледовом дворце Санкт- Петербурга, 2 и 4 апреля состоятся две встречи в столичном ЛДС ЦСКА. Если понадобится, также пройдут матчи 6 и 10 апреля в Санкт-Петербурге и 8 апреля - в Москве.

СКА и ЦСКА в нынешнем сезоне встречались дважды, в стартовом матче сезона в августе обладатели Кубка Гагарина 2017 года из Санкт-Петербурга победили столичный клуб со счетом 4:2, а в октябре подопечные Олега Знарка обыграли ЦСКА и в гостях - 5:2. СКА в регулярном сезоне установил несколько рекордов, при этом команда, которую возглавляет главный тренер сборной России, в восьми матчах нынешнего плей-офф проиграла лишь раз - ярославскому "Локомотиву" (1:2 на своем льду). В 1/8 финала СКА в четырех матчах победил череповецкую "Северсталь", в 1/4 финала - "Локомотив" (4-1).

В девяти матчах плей-офф хоккеисты СКА забросили 29 шайб при 12 пропущенных, тогда как в регулярном сезоне на счету СКА - 227 голов. ЦСКА отличился 175 раз, однако пропустили возглавляемые Игорем Никитиным хоккеисты меньше всех в лиге - 89 шайб в 56 матчах. В плей-офф ЦСКА и вовсе установил рекорд в серии 1/8 финала с московским "Спартаком", когда в ворота Ильи Сорокина влетела лишь одна шайба в четырех матчах.

В четвертьфинале с финским "Йокеритом" ЦСКА пропустил восемь голов, потерпев два поражения в дополнительное время. 22 марта в пятом матче "Йокерит" обыграл армейцев лишь в пятом овертайме, так что сил на предыдущую серию ЦСКА затратил куда больше своих соперников по полуфиналу. В любом случае сильнейшей атаке команды Знарка противостоит лучшая в лиге оборона, которая позволила в 10 матчах плей- офф отличиться соперникам лишь девять раз.

ЦСКА уже с медалями

Год назад в плей-офф СКА и ЦСКА не встретились. ЦСКА уже в четвертьфинале проиграл "Локомотиву". Предыдущую очную серию плей-офф два армейских клуба провели два года назад, когда ЦСКА победил СКА в полуфинале в четырех матчах, однако затем уступил титул в финале магнитогорскому "Металлургу".

Выход в финал Кубка Гагарина в 2016 году остается лучшим достижением ЦСКА в постсоветской истории. При этом ЦСКА рекордные 32 раза стал чемпионом СССР, а в 2015 году и чемпионом России - в том сезоне титул достался армейцам благодаря победе в регулярном сезоне. Пробившись в полуфинал нынешнего розыгрыша, ЦСКА гарантировал себе очередные медали чемпионата России. Даже в случае поражения в серии со СКА подопечные Игоря Никитина получат бронзу, так как заняли более высокое место на первом этапе, чем любой из полуфиналистов от Восточной конференции - "Ак Барс" или "Трактор".

СКА в чемпионатах СССР лишь дважды завоевал бронзовые медали (1971, 1987), зато выиграл Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.

"Ак Барс" - "Трактор"

Дважды завоевал Кубок Гагарина и лучший клуб Восточной конференции нынешнего сезона - "Ак Барс", который победил в первых двух сезонах КХЛ в (2009, 2010). Казанцы выиграли титулы под руководством Зинэтулы Билялетдинова, который также выиграл чемпионат России в 2006 году, а в 2000-м победил во главе столичного "Динамо". В прошлом сезоне "Ак Барс" в полуфинале Кубка Гагарина уступил магнитогорскому "Металлургу" в четырех матчах, однако нынешний сезон команда провела достаточно уверенно, победив в конференции и взяв реванш у "Магнитки" в четвертьфинале - 4-1. В 1/8 финала "Ак Барс" также в пяти матчах обыграл хабаровский "Амур".

Челябинский "Трактор" - один из самых известных советских клубов, воспитанниками которого являются многие олимпийские чемпионы и чемпиона мира, включая Сергея Макарова, Вячеслава Быкова, Сергея Мыльникова, Александра Семина, Евгения Кузнецова. При этом "Трактор" лишь раз (в 1977 году) выиграл бронзовые медали чемпионата СССР, а лучшим результатом команды в КХЛ является выход в финал Кубка Гагарина в 2013 году, когда челябинцы проиграли столичному "Динамо" Знарка (2-4). Главный тренер сборной России и СКА также начинал карьеру в "Тракторе", родившись в Челябинской области.

За последние пять лет "Трактор" ни разу не сумел пройти первую стадию плей-офф, нынешний же успех связан с работой 42-летнего специалиста Анвара Гатиятулина. "Трактор" в регулярном сезоне по набранным очкам в Восточной конференции (96) уступил лишь "Ак Барсу", сделав ставку на надежную игру в обороне. По забитым голам (129) "Трактор" показал лишь 10-й результат в конференции, однако в плей- офф достаточно результативно сыграл в сериях с "Нефтехимиком" и "Салаватом Юлаевым", забросив 36 шайб в 12 матчах. Серия с уфимцами затянулась до седьмой встречи, где "Трактор" одержал решающую победу в гостях со счетом 2:1.

В плей-офф лидером атак "Трактора" стал 18-летний форвард Виталий Кравцов, который забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач. Шесть голов в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина на счету форварда "Ак Барса" Станислава Галиева, а также уже покинувших турнир финнов Эли Толванена и Олли Палолы из "Йокерита". По набранным очкам в нынешнем плей-офф лидирует швед Линус Умарк из "Салавата Юлаева" - 17 (4 шайбы + 13 передач), опережая канадца Джастина Азеведо из "Ак Барса" - 15 (5+10).

"Ак Барс" и "Трактор" сыграют 30 марта и 1 апреля на "Татнефть-Арене" в Казани, 3 и 5 апреля на "Арене-Трактор" имени Валерия Белоусова в Челябинске. Если понадобится, команды сыграют 7 апреля в Казани, 9 апреля в Челябинске и 11 апреля снова в Казани.

Старт финальной серии Кубка Гагарина запланирован на 14 апреля, чемпион нынешнего сезона определится не позднее 26 апреля.