ЦСКА после неудачи в Евролиге выиграл девятый сезон Единой лиги ВТБ из десяти

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА стал победителем "Финала четырех" Единой лиги ВТБ, в финальном матче обыграв "Химки" со счетом 95:84. Сезона-2017/18 стал 10-м в истории Единой лиги ВТБ, ЦСКА одержал девятую победу, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд, в 25-й раз в истории став чемпионом России. По итогам "Финала четырех" ЦСКА и "Химки" в следующем сезоне представят Россию в Евролиге.

На мажорной ноте

ЦСКА провалился в "Финале четырех" Евролиги, заняв четвертое место, поэтому победить в Единой лиге ВТБ было делом армейской чести. Хотя президент клуба Андрей Ватутин перед финалом признался, что задачи выиграть "Финал четырех" любой ценой не стоит. По словам Ватутина, главное - "оправдать свои и чужие ожидания, показав свой баскетбол".

После игры президент ЦСКА не скрывал радостных эмоций, отметив, что все баскетболисты клуба были в полной концентрации в период решающих матчей.

По словам почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова, ЦСКА заслуженно стал лучшим клубом сезона: "Армейцы победили заслуженно, играли лучше в атаке, действовали команднее. И Родригес - заслуженный MVP "Финала четырех", по коэффициенту полезности ему не было равных".

"Химки" проиграли, но задачу на сезон выполнили

"Несмотря на поражение в финале, "Химки" должны быть довольны сезоном. Команда выполнила поставленную цель - попала в Евролигу на будущий сезон. Как бы цинично это не звучало, но "Химки" используют Единую лигу ВТБ, чтобы играть в Евролиге", - заявил Иванов.

Теперь один из главных вопросов - останется ли в подмосковной команде Алексей Швед. Как признался ТАСС центровой клуба НБА "Бруклин" Тимофей Мозгов, лучший снайпер Евролиги и Единой лиги ВТБ должен двигаться дальше: "Он обязан уехать в НБА [Национальную баскетбольную ассоциацию] после такого сезона".

Единая лига ВТБ развивается

Впервые с сезона-2011/12 Единая лига ВТБ для выявления чемпиона прибегла не к сериям плей-офф, а к системе "Финала четырех". По итогам сезона совет лиги примет решение будет ли эта практика продолжена.

"Решать будут клубы, в каком формате будет определяться чемпион в будущем, насколько удачен был эксперимент с "Финалом четырех". В любом случае, уровень организации, уровень баскетбола был высочайший", - заявил ТАСС президент турнира Сергей Кущенко.

По мнению Иванова, Единая лига ВТБ продолжает развиваться в правильном направлении. "Наша лига развивается, 10 лет назад было невозможно смотреть баскетбол, а теперь посмотрите, на каком уровне проводится финал. Надеюсь, динамика продолжится", - сказал Иванов.