Погода в регионах России продолжает оставаться переменчивой

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Погода второй декады октября в большинстве регионов России продолжает оставаться переменчивой - от жары до заморозков. Если в центре России пусть и дождливо, но яркое солнце в часы прояснения все же напоминает о недавнем лете, то, например, в дальневосточных регионах все больше отмечается признаков зимы - гололедица, снег, порывистый ветер. В некоторых областях Северо-Западного федерального округа (СКФО) введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за гибели посевов, а переполненные дождями реки подтапливают населенные пункты.

СКФО в режиме ЧС

В 13 городских округах и районах Калининградской области введен режим ЧС. Там с 3 октября с разной интенсивностью продолжаются дожди, и они не прекратятся до 15 октября, сообщили ТАСС в калининградском гидрометцентре. "С запада, с северных районов Атлантики к региону смещаются циклоны, сейчас над областью прошел основной фронт с умеренными осадками, но к ночи подойдет новый фронт непогоды, и так до 14 октября - дожди и ветер", - сказал представитель метеослужбы.

По данным областного правительства, продолжающиеся осадки стали причиной подтопления сельхозугодий на низменных землях, что затрудняет проведение сельхозработ и ведет к гибели посевов, с 9 октября введен режим ЧС.

Подтопления также зафиксированы в 20 пригородных поселках Зеленоградского городского округа, где по решению местных властей также введен режим ЧС. По данным администрации муниципалитета, проблема связана с неисправностью дамбы, переливом воды из реки Медвежья в реку Тростянка. К ликвидации последствий подтопления привлечены более 100 человек и 40 единиц техники.

На фоне этого в Новгородской и Псковской областях стабильная осенняя погода. Несмотря на облачность, воздух прогреется до плюс десяти градусов, пройдут небольшие дожди, в Мурманской области возможен снег. В Санкт-Петербурге, по данным гидрометцентра, ожидается преобладание циклонического характера погоды, воздух прогреется до плюс восьми, местами сильные дожди.

Во Владивостоке пошел снег

Снег выпал во Владивостоке 11 октября впервые за весь период регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1917 года. Метеорологи поясняют, что такую погоду спровоцировал циклон, вышедший в Японское море с Корейского полуострова и накрывший облаками южную половину Приморья. Дождь со снегом распространятся на большую территорию края, на побережье усилится ветер, колебания температуры воздуха составят от двух до 12 градусов тепла.

Сильный ветер - 11-16 м/с, ожидается 11 октября в Магаданской области, объявлено штормовое предупреждение, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. Метеорологи в свою очередь уточнили, что при температуре минус четыре градуса возможен снег, образование снежных заносов. Дорожно-транспортные службы области усилили контроль над состоянием трасс, в расчистке снега задействовано 66 машин.

На границе осени и зимы

Дождь и мокрый снег прогнозирует Ханты-Мансийский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 11 по 13 октября в регионе ожидаются осадки принесет умеренный южный ветер. Температура ночью будет колебаться от плюс трех до минус двух градусов, при прояснениях похолодает до минус трех, местами до минус восьми, но днем воздух прогреется до плюс шести, а на юго-западе до 12 градусов тепла.

Похожий прогноз делают метеорологи и в Приволжье, где на территории большинства регионов пройдут небольшие кратковременные дожди, температура воздуха ночью составит от минус двух до плюс пяти градусов, в Республике Башкортостан возможны заморозки до минус семи. Похолодание отмечается и в Саратове - столбик термометра ночью упал до минус одного градуса, но днем в области все еще тепло, местами воздух прогревается до 17 градусов тепла. По данным Оренбургского гидрометцентра, на территории области также сохраняются высокая дневная температура, в среду воздух прогреется до плюс 15-19.

В Центральной России радуга

Летними погодными явлениями характеризуется погода в Брянске. Накануне на областной центр и окрестности обрушились сильные ливни, они же принесли массы теплого воздуха, и к вечеру температура воздуха выросла с четырех до десяти градусов тепла. Расположенный недалеко от Брянска поселок Выгоничи засыпало градом размером с горох, в Навлинском районе региона гремели октябрьские грозы, а жители областного центра наблюдали над городом огромную двойную радугу. По данным синоптиков, в Брянске с начала октября выпало 53 мм осадков при месячной норме 56 мм, погода с дождями и температурой около 11 градусов тепла сохранится в регионе до конца недели.

Аналогичный прогноз дают синоптики для Тульской, Орловской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской и Владимирской областей, где дневная температура будет доходить до плюс 14 градусов, а ночная - около нуля, осадки незначительные. И только в Воронеже днем до плюс 16, и ночи немного теплее, чем в соседних регионах - от одного до шести градусов тепла, солнечно, без дождей.

Северный Кавказ - в зоне риска

По данным Ставропольского краевого управления МЧС, 11 октября в 20 районах и городских округах существует вероятность чрезвычайной пожароопасности. Но в населенные пункты в зону риска не попадают, внимание спасательных служб сосредоточено на территориях с сухой травой и кустарниками. По данным Ставропольского гидрометцентра, в большинстве районов не ожидается выпадения более 3 мм осадков, но при этом температура воздуха по краю днем поднимется до плюс 19 градусов.

Чрезвычайная пожароопасность, по данным МЧС, сохранится 11-13 октября на северо-востоке Кабардино-Балкарской Республики, Северной Осетии-Алании, в северных и центральных районах Ингушетии, местами в Чеченской Республике, в низменных и отдельных приморских районах Дагестана. В этих регионах также пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла.