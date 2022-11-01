Переговоры о зерновой сделке и пункты обогрева в Киеве. Ситуация вокруг Украины

По данным Минобороны, российские подразделения сорвали попытки ВСУ перейти в атаку на краснолиманском и николаево-криворожском направлениях

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре во вторник обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг зерновой сделки, сообщили в пресс-службе Кремля. В ООН заявили о стремлении как можно скорее урегулировать вопрос поставок зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны. В Киеве и других украинских городах продолжаются массовые отключения электричества.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные эффективно уничтожают объекты украинской военной инфраструктуры, а также "объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Украина за последние две недели потеряла 74 танка и 235 других бронированных машин, 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Также Киев потерял убитыми свыше 190 иностранных наемников.

Как сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские подразделения сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в атаку на краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Кроме того, ВС РФ в Донецкой и Луганской народных республиках уничтожили две радиолокационные станции AN/TPQ-50 производства США. В воздухе были перехвачены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" и ракета оперативно-тактического комплекса "Точка-У".

Завершение мобилизации

На состоявшемся во вторник селекторном совещании глава Минобороны РФ заявил, что призыв россиян в рамках частичной мобилизации завершен, в войска, согласно планам, набрали 300 тыс. человек. На начальном этапе, указал министр, "имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов", но "экстренные меры по улучшению организации их работы" принесли результат.

В районы боевых действий после подготовки направили 87 тыс. мобилизованных, к подготовке которых привлекли более 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

После консультации президента России с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации выяснилось, что такой документ не нужен, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, будет ли указ сохранять силу и может ли в случае необходимости на его основании начаться новая мобилизация, представитель Кремля сказал, что речь шла об определенном количестве - до 300 тыс. человек, соответственно, "этот указ выполнен".

В Госдуме заявили, что инициатива о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации утратила свою актуальность и больше не рассматривается законодателями.

Эвакуация в Херсонской области

Начался вывоз людей из ряда левобережных муниципалитетов Херсонской области, которые были включены в расширенную зону эвакуации, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

Все эвакуированные из Херсонской области жители смогут получить жилищные сертификаты и единовременную помощь в размере 100 тыс. рублей, сообщила министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова. Министр образования и науки области Михаил Родиков заявил, что дети из прибрежной части Херсонской области смогут по окончании каникул пойти в школы в тех районах, куда переедут в ходе временной эвакуации.

Санатории и отели Краснодарского края разместили более 10 тыс. вынужденно эвакуировавшихся мирных жителей Херсонской области, сообщили в администрации края.

Проблемы с электричеством

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон заявил, что повреждено около 40% энергетической инфраструктуры страны, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Во вторник в четырех районах Киева из-за ремонтных работ до конца дня было экстренно отключено энергоснабжение. Кроме того, как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, из-за дефицита электричества троллейбусы в городе будут заменены на автобусы. Кроме того, мэрия Киева готовит больше тысячи пунктов обогрева на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения в городе. К пунктам будет подведено резервное электропитание. Помещения будут оснащены всем необходимым, в том числе медикаментами, питьевой водой и одеялами. Аналогичные объекты готовят также в Харькове и Виннице.

Европейский союз готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита в стране, заявила Симсон. Она напомнила, что еще в марте украинская энергосеть была синхронизирована с сетью континентальной Европы. При этом Симсон не уточнила, сколько электроэнергии ЕС готов поставлять Украине.

Зерновая сделка

Владимир Путин в ходе беседы с турецким коллегой проинформировал Эрдогана о причинах приостановки участия России в зерновой сделке, отметив, в том числе, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал морской гуманитарный коридор для нанесения ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе. При этом задача по обеспечению беднейших стран продовольствием не выполняется.

Путин также обратил внимание Эрдогана на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была. Президент Турции выразил уверенность в преодолении сложностей вокруг зерновой сделки, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

ООН находится в контакте с Россией на различных уровнях по приостановке участия в зерновой сделке, заявил во вторник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он добавил, что отсутствие движения по зерновому коридору 2 ноября является временной мерой.