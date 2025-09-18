Два корпуса ВСУ лишились своих командующих по решению главнокомандующего Александра Сырского, который назвал их руководство неэффективным. Почему главком принял такое решение и что происходит с этими корпусами в зоне СВО — в материале ТАСС

Потери территорий и увольнения

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский снял с должностей командующих 17-м корпусом Владимира Силенко и 20-м — Максима Китугина. По имеющейся информации, их уволили одну-две недели назад, они продолжат нести службу на других должностях.

17-й корпус находится на подконтрольной Украине территории Запорожской области, где ВСУ ранее потеряли село Каменское. 20-й корпус стоит на границе Днепропетровской области и ДНР. Из этих районов поступают новости об успехах и продвижении российских войск. Так, в конце августа глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВС РФ выбили ВСУ из Камышевахи и освободили всю территорию юга региона. Он также отмечал, что российские военные улучшают позиции в Днепропетровской области, создавая зону безопасности у российской границы.

Сведения об увольнении командующих подтвердили изданию "Общественное" в Генштабе ВСУ. "Такие кадровые решения главнокомандующего связаны с упущениями двух командиров в управлении войсками. Последствиями неэффективного руководства в полосах ответственности стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий на запорожском и новопавловском направлениях", — сообщили в Генштабе.

При этом ранее Сырский сам признал многократное превосходство ВС РФ. "Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях <...> может преобладать в четыре — шесть раз", — писал он в своем Telegram-канале.

Как аккуратно сформулировал главнокомандующий ВСУ, август стал для военных "месяцем больших испытаний". "Наиболее угрожающими" Сырский назвал сразу четыре направления: красноармейское (украинское название — покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское.

Потери личного состава и попытки их заполнить

ВСУ продолжают терять не только территории, но и личный состав. По данным Минобороны РФ, только за последние сутки они лишились около 1,4 тыс. военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО.

Незадолго до этого в силовых структурах РФ сообщили, что при попытке контратаки у Алексеевки Сумской области ВСУ потеряли до 80% личного состава штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) и 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр).

"Противник провел одну контратаку в районе Алексеевки штурмовой группой 78-го ОДШП (отдельного десантно-штурмового полка — прим. ТАСС), успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. Штурмовые группы общей численностью до взвода вскрыты разведкой группировки "Север" и уничтожены комплексным огневым воздействием", — сообщил представитель силовых структур.

О том, что подразделения ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, ранее писала французская газета Le Figaro со ссылкой на неназванного офицера штурмовой бригады. По ее данным, на некоторых направлениях линия обороны состоит лишь из отдельных укреплений с двумя-тремя солдатами.

Власти пытаются закрыть эти пробелы любыми способами. В стране все чаще поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В феврале Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им пообещали высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы. Но за два месяца контракт с ВСУ подписали менее 500 мужчин этой возрастной категории.

На Украине также действует скандальный закон, ужесточающий правила мобилизации, для дополнительного призыва в армию сотен тысяч украинцев. По нему мужчины в возрасте 25–55 лет, которые получили инвалидность второй и третьей группы после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медкомиссию. В стране также отменено понятие ограниченной годности к службе.

Изменения не дали ожидаемого эффекта?

Увольнения командующих стали первыми кадровыми перестановками с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления. О начале реализации соответствующих мероприятий Сырский сообщал 3 февраля. До того момента в ВСУ действовала бригадная структура.

Украинский военный эксперт Петр Черник объяснял, что это нужно для улучшения системы управления армией. "Командование тактической группы — это сборная солянка, это не штатное подразделение, оно временное. Там происходит постоянная ротация офицерского состава, что напрямую может снижать качество управления боем таких крупных подразделений. Поэтому пришли к выводу, что надо организовывать штатный корпус, который состоит из четырех — семи бригад со всей развернутой сетью управления", — объяснял Черник.

При корпусной структуре дивизионное звено, состоящее из трех-четырех бригад, исключается как дублирующий орган.

Сам Сырский стал главкомом ровно за год до этого после отставки Валерия Залужного, которого сняли с должности на фоне военных неудач Украины и споров с Владимиром Зеленским о том, кто в этом виноват.

Лидия Мисник