Статья

Ход наступления и ситуация в Купянске. Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил главе МО РФ о наступлении на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов © Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклады командования о текущей обстановке, сообщили в ведомстве.

Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру о наступлении на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км. Он также отметил, что Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Совещание в пункте управления группировки войск "Запад"

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.

Доклад командующего группировкой войск "Запад"