Ход наступления и ситуация в Купянске. Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил главе МО РФ о наступлении на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км
Редакция сайта ТАСС
13:23

Министр обороны России Андрей Белоусов

© Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклады командования о текущей обстановке, сообщили в ведомстве.

Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру о наступлении на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км. Он также отметил, что Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Совещание в пункте управления группировки войск "Запад"

  • Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.

Доклад командующего группировкой войск "Запад"

  • Командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Белоусову о наступлении на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км.
  • Кузовлев также сообщил, что подразделения "Запада" в декабре 2025 года освободили 6 населенных пунктов, еще в 10 ведутся боевые действия по освобождению.
  • ВСУ не отказались от планов наступления на Купянск, несмотря на провалы в ноябре - декабре прошлого года, заявил командующий.
  • Он также отметил, что "все районы города находятся под контролем российских войск", несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва в Купянск.
 
