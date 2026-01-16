Статья
Ход наступления и ситуация в Купянске. Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
Редакция сайта ТАСС
13:23
Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклады командования о текущей обстановке, сообщили в ведомстве.
Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру о наступлении на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км. Он также отметил, что Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Совещание в пункте управления группировки войск "Запад"
- Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.
Доклад командующего группировкой войск "Запад"
- Командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Белоусову о наступлении на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км.
- Кузовлев также сообщил, что подразделения "Запада" в декабре 2025 года освободили 6 населенных пунктов, еще в 10 ведутся боевые действия по освобождению.
- ВСУ не отказались от планов наступления на Купянск, несмотря на провалы в ноябре - декабре прошлого года, заявил командующий.
- Он также отметил, что "все районы города находятся под контролем российских войск", несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва в Купянск.