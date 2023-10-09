Лес России: путь к достижению углеродной нейтральности

На территории РФ находится пятая часть всех лесов планеты, площадью более 1 млрд га. Они поглощают сотни миллионов тонн углекислого газа ежегодно и играют важную роль в достижении мировой углеродной нейтральности. Эксперты, опрошенные ТАСС, рассказали, каково сейчас состояние лесного массива, насколько сильно на него влияет антропогенный фактор и как реализуются в России восстановительные лесоклиматические проекты.

Состояние леса

Ежегодно российские леса поглощают в среднем 600 млн т углекислого газа (СО2), однако их потенциал выше. Общая площадь за год увеличилась на 458,5 тыс. га, согласно обновленному лесному госреестру Рослесинфорга на 2023 год. Рост наблюдается второй год подряд, учитываются лесной фонд, леса обороны, городские, также заросшие сельхозугодья и особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Однако остается вероятность, что эта площадь учтена неточно, считает учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. "Можно относительно уверенно говорить о том, что общая площадь, покрытая лесом, действительно растет. Но это не отражает "качество", то есть видовой состав, возраст деревьев и другие факторы. Дело в том, что, например, ни вырубки, ни лесные пожары не уменьшают формальную площадь, поскольку на этих участках какой-то лес все равно восстановится", — отметил эксперт.

С другой стороны, площадь растет, но важен баланс поглощения, рассказал кандидат географических наук, заместитель руководителя Центра ответственного природопользования Института географии РАН Андрей Птичников. "В национальном кадастре парниковых газов показаны тенденции. Стоит учитывать, сколько леса поглощают в процессе фотосинтеза, это не сильно связано с площадью, больше именно с запасом лесного массива. Даже на существующих территориях за счет потепления увеличивается количество поглощения. Но еще есть рубки, которые выносят углерод из лесов, и пожары, площадь которых имеет тенденцию к росту", — добавил он.

По его словам, выбросы парникового газа в промышленности, в транспорте, в народном хозяйстве составляют 2,1 млрд т CO2-эквивалента в год. Леса поглощают только 620 млн т, то есть чуть меньше трети.

Глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предполагает увеличение поглощения до 1,2 млрд т СО2-эквивалента. Большую роль в достижении этого показателя играют леса, увеличение площади которых способствует повышению абсорбции парниковых газов. "Абсолютно все леса способны поглощать парниковые газы, но сейчас, в том числе в рамках климатических проектов, стоит задача увеличить их поглощающую способность", — пояснил Советников. Более того, по его словам, стратегия декарбонизации в рамках лесной отрасли направлена на уменьшение объема выброса парниковых газов, поэтому предприятия должны снижать количество выбросов в атмосферу. Оценивать и подтверждать результаты такой деятельности компаний могут только аккредитованные учреждения, обладающие необходимыми компетенциями.

Антропогенный фактор

Почти во всех субъектах, где заготовка древесины ведется активно и составляет важную часть экономики региона, лесозаготовка ведется подобно полезным ископаемым — деревья вырубают, не рассчитывая, что потом нужно выращивать новый лес, считает Куксин. "В итоге доступных деревьев осталось не так много, вывозка древесины все более сложная, потери выше. Лес, до которого удается дотянуться, все менее продуктивный. Это создает большие экономические риски", — отметил эксперт.

По его словам, пожаров всегда больше именно в зоне освоения, совместное воздействие вырубок и пожаров очень истощает леса, и вырубки смещаются все дальше в непродуктивные северные территории. В Рослесинфорге ТАСС сообщили, что космический мониторинг российских лесов для обнаружения незаконных рубок в 2023 году покроет больше 250 млн га в 40 регионах, что на 30 млн га больше итогов 2022 года.

Лесные пожары приводят к огромным выбросам ранее накопленного углерода в момент пожара, а затем еще несколько лет добавляются выбросы из-за гниения погибшей древесины, подчеркнул Куксин.

"Если возгораний мало или они происходят редко, это является частью естественной динамики, формируют разнообразие условий и мозаичность леса, и общий баланс не нарушается. Сейчас пожаров так много, и они происходят так часто, что лес начинает превращаться из поглотителя парниковых газов в источник выбросов. Если мы хотим рассчитывать на поглощающую способность наших лесов и болот, их нужно гораздо более эффективно охранять от огня", — подытожил он.

По поручению президента России нацпроект "Экология" продлен до 2030 года и будет направлен в том числе на развитие систем автоматизированного обнаружения лесных пожаров. В Рослесхозе уточнили, что 54 региона уже успешно используют порядка 800 беспилотников, из них 112 аппаратов принадлежит Авиалесоохране. В целом оснащенность регионов лесопожарной техникой и оборудованием находится на уровне 93,5%, а это более 40 тыс. единиц оборудования и свыше 6,3 тыс. спецтехники.

Безусловно, человеческий фактор прямо влияет как на состояние лесов, так и на экологию в целом, сообщил ТАСС глава Рослесхоза. К сожалению, 9 из 10 весенних лесных пожаров возникают по вине человека. Зачастую огонь переходит с определенных земель к лесу, например, с полей, где жгут сухую траву, несмотря на прямой законодательный запрет.

Согласно опросу ВЦИОМ, повышение экологической грамотности могло бы улучшить экологическую ситуацию в стране. Такое мнение выразили 38% респондентов. Экологический туризм и экопросвещение — важные направления в формировании культуры ответственного отношения к окружающей среде, пояснила гендиректор АНО "Сад памяти" Ольга Степченко. "Через донесение информации посредством проведения лекций или тематических встреч, реализации лесных проектов и организации выездных экспедиций мы создаем платформу по совместному решению задач в сфере экологии. Одна из таких задач — сохранение и воспроизводство лесов, которые ежегодно подвержены влиянию пожаров, рубок, нашествию вредителей", — рассказала эксперт.

Лесоклиматические проекты

В лесах могут реализовывать климатические проекты, связанные с охраной от пожаров, лесовосстановлением и лесоразведением, защитой от вредителей и болезней и применением новых технологий лесного хозяйства. 8 сентября 2023 года в реестре углеродных единиц был зарегистрирован первый лесоклиматический проект. Он реализуется Рослесинфоргом и "Ванинским центром лесоводства" на Сахалине. В его рамках за пять лет будет высажено более 29 млн лиственниц, что позволит поглотить 1,5 млн т СО2-эквивалента.

Глава Рослесхоза рассказал ТАСС, что законопроект для реализации климатических проектов в лесах в целях исполнения указа президента РФ об обеспечении сокращения выбросов парниковых газов находится на рассмотрении в правительстве. "Его примут либо в конце этого года, либо, наиболее вероятно, в середине следующего. Ключевая задача по этому проекту — сделать надежный механизм для инвестирования в климатические проекты", — добавил он.

Государство должно максимально способствовать повышению поглощающей способности лесов, считает Андрей Птичников. По его словам, этого можно достичь путем увеличения площади, климатическими проектами и новой инвентаризацией, которая сейчас показывает, что лесные территории поглощают на треть больше, чем это есть в государственной статистике. "Государство идет как по пути увеличения площади за счет программы лесовосстановления, так и пытается перейти на новую систему учета поглощения углерода с помощью государственной инвентаризации, что даст эффект", — отметил эксперт. Он пояснил, что при переходе на более точные методы оценки поглощения нужно лучше оценивать и роль пожаров. "Общая суммарная прибавка от более точного измерения поглощения и эмиссий составит более 100 млн т в год. Остальное будет реализовываться за счет климатических проектов", — рассказал Птичников.

Эксперт добавил, что сами проекты имеют разные оценки потенциала, они колеблются в районе примерно 200 млн т дополнительных углеродных единиц в год, если их себестоимость не будет превышать $30. Это будет экономически обоснованный потенциал для наших климатических проектов.

Схожее мнение выразил и сопредседатель — статс-секретарь Экологической палаты России, председатель общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вадим Петров. По его словам, очень важно и целесообразно проведение научных исследований в области оценки поглощающей способности различных экосистем, в том числе для обновления коэффициентов, используемых при расчете выбросов. "Объективный и полный учет роли российских лесов в поглощении парниковых газов является важным инструментом противодействия глобальному углеродному протекционизму и защиты национальных интересов страны", — добавил он.

Международный уровень

Ранее Минэкономразвития РФ предложило объединению БРИКС создать контактную группу по устойчивому развитию и климату для обмена лучшими практиками в области низкоуглеродного развития, продвижения ESG-повестки и моделей ответственного потребления. По словам Ивана Советникова, лесоклиматические проекты РФ востребованы в Азии и на Ближнем Востоке, а сотрудничество по этому вопросу возможно со всем миром.

Россия может предоставлять свои территории для реализации лесоклиматических проектов и продажи углеродных единиц за границу, отметил в свою очередь Андрей Птичников из Института географии РАН. "Если эта индустрия будет у нас развернута, то ее хватит и для внутренних нужд, и для продажи за границу", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нужно заключить межправительственное соглашение между Россией и теми странами, которые заинтересованы в покупке российских углеродных единиц, к примеру с Индией и Китаем. Более того, если российская углеродная единица будет признана в рамках дорожной карты гармонизации климатического регулирования ЕАЭС, то к покупателям присоединятся Казахстан и ряд других стран, у которых уже введено углеродное регулирование. "У нашего национального реестра есть потенциал встать на уровень с международными стандартами и также выступать на рынках купли-продажи углеродных единиц, потому что он сделан по образцу международных систем", — подытожил Птичников.

При этом российские лесоклиматические проекты в первую очередь необходимы для наших людей, которым важна благоприятная окружающая среда, и только потом это глобальная климатическая повестка, генерация углеродных единиц и продажа. "Если преследовать лишь экономические цели, то борьба с глобальным потеплением становится ничтожной задачей", — добавляет директор Рослесинфорга Павел Чащин, комментируя первый зарегистрированный лесоклиматический проект.

Виктория Конева