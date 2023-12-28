Бесплатные переводы между счетами и отставка мэра Новосибирска. Главные события 28 декабря

Бесплатные переводы между счетами

С 1 мая 2024 года появится возможность бесплатно переводить деньги между своими cчетами в разных банках через Систему быстрых платежей, сообщили в Банке России. Там уточнили, что лимит составит до 30 млн рублей в месяц. В ЦБ отметили, что размер переводов без кoмиссии одного гражданина другому останется прежним - 100 тыс. рублей в месяц.

Отставка мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уйдет в отставку, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Врио главы города назначили Олега Клемешова. Травников отметил, что Локоть получил предложение о работе, которая предполагает выполнение общегосударственных задач.

Пакет военной помощи Украине на $250 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединнные Штаты выделяют Украине пакет военной помощи на $250 млн. Он отметил, что это будет последняя помощь Киеву в 2023 году. Представитель Госдепартамента добавил, что, в частности, предадут Украине ракетные системы залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

Закрытие доступа ко всем связанным с "Яндексом" сайтам

Латвия закрыла доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам. Председатель национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш отметил, что в будущем аналогично поступят и с Yandex Music, потому что на платформе предоставляется бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в РФ подсанкционными лицами.

Подрыв балкера в Черном море

В Черном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы. Он следовал продвигаемым Киевом так называемым альтернативным зерновым маршрутом. После произошедшего на судне возник пожар, пострадали двое моряков.