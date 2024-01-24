ИИС третьего типа: как должен работать?

Индивидуальный инвестиционный счет — это, по сути, тот же брокерский счет для торговли на бирже. Но с особенностями.

Главные из них — налоговые льготы и срок действия.

До 2024 года россиянам были доступны:

ИИС первого типа (ИИС-1), или вычет типа А. Он предполагал, что вычет по 13% НДФЛ предоставлялся на сумму взносов, которые владелец ИИС вносил в течение года. Ограничение — максимум 400 тыс. рублей в год. То есть положить на счет можно было и больше, но вернуть — до 52 тыс. рублей в год.

ИИС второго типа (ИИС-2), или вычет типа Б. Весь доход, который инвестор получал, торгуя на фондовом рынке, освобождался от уплаты 13% НДФЛ. В этом случае возврат можно было получить, только когда владелец закрывал ИИС. В отличие от ИИС первого типа у второго не было ограничений по сумме льгот.

При этом россияне имели право иметь только один ИИС и нужно было выбирать одну из этих льгот.

С 1 января 2024 года старые ИИС заменил новый — ИИС третьего типа (ИИС-3). Планируется, что он позволит владельцу получать сразу обе налоговые льготы, объясняет информационно-просветительский проект ЦБ "Финансовая культура". Ожидается, что инвестор будет иметь право на вычет с 400 тыс. рублей взносов и право на освобождение дохода от инвестиций.

Инвесторы, у которых уже есть ИИС-1 или ИИС-2, смогут пользоваться ими как и прежде, а при желании — перевести их в ИИС-3. При этом срок владения старым инвестсчетом зачтется по новому договору, но не больше трех лет. Новые ИИС-1 и ИИС-2 больше открыть не получится.