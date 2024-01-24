ИИС третьего типа: как должен работать?

В конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), который появился еще в 2015 году.
Что такое ИИС?
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Индивидуальный инвестиционный счет — это, по сути, тот же брокерский счет для торговли на бирже. Но с особенностями.
Главные из них — налоговые льготы и срок действия.
До 2024 года россиянам были доступны:
- ИИС первого типа (ИИС-1), или вычет типа А. Он предполагал, что вычет по 13% НДФЛ предоставлялся на сумму взносов, которые владелец ИИС вносил в течение года. Ограничение — максимум 400 тыс. рублей в год. То есть положить на счет можно было и больше, но вернуть — до 52 тыс. рублей в год.
- ИИС второго типа (ИИС-2), или вычет типа Б. Весь доход, который инвестор получал, торгуя на фондовом рынке, освобождался от уплаты 13% НДФЛ. В этом случае возврат можно было получить, только когда владелец закрывал ИИС. В отличие от ИИС первого типа у второго не было ограничений по сумме льгот.
При этом россияне имели право иметь только один ИИС и нужно было выбирать одну из этих льгот.
С 1 января 2024 года старые ИИС заменил новый — ИИС третьего типа (ИИС-3). Планируется, что он позволит владельцу получать сразу обе налоговые льготы, объясняет информационно-просветительский проект ЦБ "Финансовая культура". Ожидается, что инвестор будет иметь право на вычет с 400 тыс. рублей взносов и право на освобождение дохода от инвестиций.
Инвесторы, у которых уже есть ИИС-1 или ИИС-2, смогут пользоваться ими как и прежде, а при желании — перевести их в ИИС-3. При этом срок владения старым инвестсчетом зачтется по новому договору, но не больше трех лет. Новые ИИС-1 и ИИС-2 больше открыть не получится.
Какие еще особенности есть у ИИС-3?
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Инвестор может иметь сразу три ИИС нового типа. Ранее он был ограничен только одним.
На ИИС-3 можно вносить любые суммы в рублях. На первые два типа счетов — до 1 млн рублей в год.
На ИИС-3 можно вносить только деньги. Исключение — при переводе счета от одного профучастника к другому. То есть необязательно продавать активы, чтобы перейти от одного посредника к другому.
Доходы, полученные на ИИС-3, нельзя переводить на другие счета — например, банковские.
ИИС-3 может открывать и вести брокер, управляющий и управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ).
С любого ИИС нельзя забирать деньги в течение минимального срока владения. Иначе счет автоматически закроется, полученные ранее вычеты придется вернуть, а с дохода — заплатить налог. Но для ИИС-3 появилось исключение. С него можно вывести средства до окончания срока действия договора без потери льгот — но только для оплаты дорогостоящего лечения.
Увеличивается минимальный срок существования ИИС-3 — до 10 лет. Но власти предусмотрели переходный период:
- если договор заключен в 2024–2026 годах — 5 лет;
- если договор заключен в 2027 году — 6 лет;
- если договор заключен в 2028 году — 7 лет;
- если договор заключен в 2029 году — 8 лет;
- если договор заключен в 2030 году — 9 лет.
Подробнее обо всех условиях уточняйте непосредственно у профессионального участника рынка, у которого решили открыть ИИС.
В какие инструменты можно инвестировать через ИИС?
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Через ИИС можно вкладываться в российские ценные бумаги, иностранную валюту и драгоценные металлы. Предполагается, что будет запрещена покупка иностранных ценных бумаг. Исключение — эмитенты из стран ЕАЭС.
Кроме того, если открыть ИИС через доверительного управляющего, то он может перевести часть денег на депозит в банке. Ограничение — его размер не должен быть больше 15% от всей суммы на ИИС. Деньги с ИИС, открытого у брокера, на вклад положить не получится.
Важно: полный спектр инвестиций доступен только квалифицированным инвесторам, напоминает руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик. Это связано не с ИИС, а с подготовкой и опытом, то есть квалификацией, инвестора.
Как открывать ИИС?
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Для этого нужно обратиться в банк (у которого есть лицензия на брокерскую деятельность), непосредственно к брокеру, в управляющую компанию или управляющую компанию открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ).
"Поскольку ИИС можно открыть только в организации, являющейся профессиональным участником финансового рынка (брокер, управляющая компания, банк), необходимо удостовериться в наличии лицензии Центробанка на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарное обслуживание, — отметил Михаил Сергейчик. — Наличие лицензии — показатель легитимности брокера".
Второе, на что эксперт рекомендует обратить внимание, — это надежность выбранной финансовой организации. "Придется изучать рейтинги брокера по количественным показателям: по оборотам частных клиентов, по количеству открытых ИИС, по торговому обороту, темпам роста и ряду других, — объяснил он. — Объективные данные можно получить из результатов статистики Московской биржи, но в настоящее время данные отчеты содержатся только в платном аналитическом бюллетене. Однако в открытом доступе эти сведения найти также возможно. В том числе воспользоваться информацией НРА (Национального рейтингового агентства)".
В БКС рекомендуют отдавать предпочтение надежному брокеру, выбирая, например, из топ-10 крупнейших в России, отметила руководитель департамента развития ИИС "БКС Мир инвестиций" Лилия Денежка.
И, конечно, стоит оценить и пользовательский комфорт: тарифы, уровень поддержки клиентов, возможность онлайн-доступа, удобство программного обеспечения, наличие регулярной аналитики и т.п.
О чем еще нужно помнить?
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Вложения через ИИС несут те же риски, что и любые другие инвестиции. То есть у ИИС не может быть гарантированной прибыли. Важно не путать ее с налоговыми льготами, которые предлагает инструмент.
Также в настоящий момент вложения на ИИС не застрахованы, то есть государство не гарантирует возврат денег, если брокер лишится лицензии. Претендовать на них можно будет только в рамках конкурсного производства в очереди остальных кредиторов компании. Но если успел вложить средства в ценные бумаги, то, конечно, остается их владельцем в любом случае.
Но Владимир Путин поручил до 1 марта создать механизм, который позволит страховать средства на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) нового типа. Максимальный размер защищенной суммы, как предполагается, составит 1,4 млн рублей на человека, как на банковских вкладах.
"Для нас остается открытым вопрос — от каких именно рисков будет застрахован клиент? — отмечает Лилия Денежка. — Если речь про неблагоприятные сценарии для брокера (банкротство), то в отличие от банков, где активы хранятся в деньгах, на ИИС активы, инвестированные в ценные бумаги, и так условно застрахованы от таких рисков и в случае банкротства брокера будут переведены в другой депозитарий, так как факт владения бумагами зафиксирован в реестре эмитента за клиентом, а не за брокером. К тому же если клиент выбирает надежного брокера, то это еще больше уменьшает риски таких неблагоприятных событий".
"Страхование от ошибок, проблем инфраструктуры, злоупотреблений брокера — хорошая мировая практика. Понятно, что страховать будут не убытки от инвестирования — за это человек будет нести ответственность сам. Опыт есть, и все довольно прозрачно", — в свою очередь отметил Михаил Сергейчик. На его взгляд, еще нужно решить, будут ли страховаться риски заморозки активов из-за действий третьих лиц в отношении финансового института или биржи. В последние два года этот вопрос стал особенно актуальным.
Арина Раксина