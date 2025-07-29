Также значительно увеличился делегационный обмен между Россией и КНДР, сообщил Матвей Кривошеев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Авиарейсы из Москвы в Пхеньян и обратно будут пользоваться спросом как со стороны российских туристов, так и со стороны жителей КНДР. Такое мнение высказал атташе посольства России в КНДР Матвей Кривошеев, прилетевший рейсом из столицы КНДР.

Ранее в аэропорту Шереметьево приземлился первый прямой авиарейс из Пхеньяна. Перелет осуществляла авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров, время в пути составило около 8 часов. Самолет был полностью заполнен, большинство пассажиров - граждане КНДР.

"Была проделана огромная, титаническая работа со стороны и корейских товарищей, и наших российских коллег. Я как представитель посольства могу сказать, что нам очень приятно видеть результат нашей совместной работы. Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться спросом как со стороны российских туристов, так и со стороны корейских товарищей", - сказал он корреспонденту ТАСС, напомнив, что прямого авиасообщения между Пхеньяном и Москвой не было почти 30 лет.

Кривошеев также отметил, что в последнее время значительно увеличился делегационный обмен между Россией и КНДР.

"И такое прямое сообщение между странами сильно упростит наше взаимодействие, на мой взгляд", - добавил он.

Рейс в Пхеньян

Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в воскресенье в 19:30 мск и приземлился в столице КНДР 28 июля в 09:30 местного времени (03:30 мск).

В аэропорту Пхеньяна рейс был торжественно встречен российской делегацией во главе с сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.

Сообщение между РФ и КНДР

Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года после перерыва, связанного с COVID-19. Отдельно от экскурсионного тура купить билеты было невозможно. Рейсы между Владивостоком и Пхеньяном осуществляет авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу.

В феврале 2020 года пассажирское ж/д сообщение России и КНДР было приостановлено из-за COVID-19. В середине декабря 2024 года в РЖД сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования Министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки возобновились 17 июня 2025 года.

Курорты КНДР

Посещение КНДР россиянами по-прежнему возможно только в организованных туристических группах. Первый тестовый тур в КНДР со времен пандемии состоялся с 9 по 12 февраля 2024 года. Тогда граждане России посетили горнолыжный курорт Масикрён, а также Пхеньян. По данным Российского союза туриндустрии, спрос российских туристов на путешествия в КНДР вырос в 3-5 раз за последние 1,5 года.

В июле этого года в КНДР также открылась Вонсан-Кальмаская туристическая зона, расположенная на побережье Японского моря. Отели близ Вонсана рассчитаны на 20 тыс. человек. На территории построен открытый аквапарк, а протяженность пляжа составляет 4 км. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей, в том числе из РФ.