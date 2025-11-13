Второй импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Время полета составило 6 часов 15 минут, он проходил на высоте около 11 тыс. м со скоростью 800 км/ч

© Официальный Telegram-канал ПАО "ОАК"/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский совершил второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 для сертификационных испытаний, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

В сообщении говорится, что в летно-испытательном и доводочном комплексе ПАО "Яковлев" специалисты подготовят лайнер, после этого "он приступит к сертификационным испытаниям в рамках программы импортозамещения".

По словам командира экипажа Андрея Воропаева, "самолет отработал на отлично", перелет завершен успешно.

"<...> Все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме, мы приземлились с остатком", - отметил Воропаев.

Скоро самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, отметили в ОАК.