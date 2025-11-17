ЦБ за девять месяцев выявил 5,8 тыс. "нелегалов" на финансовом рынке

Более 50% из них - проекты с признаками финансовых пирамид

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России за девять месяцев выявил на финансовом рынке 5,8 тыс. проектов, ведущих нелегальную деятельность, более половины из них - проекты с признаками финансовых пирамид. Об этом говорится в материалах регулятора, которые есть в распоряжении ТАСС.

"За 9 месяцев 2025 года выявлено почти 5,8 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности. Из них более 3 тыс. проектов с признаками финансовых пирамид. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выявленных "нелегалов" почти не изменилось. Как и прежде, больше половины от всех выявленных субъектов - это псевдоинвестиционные пирамидальные проекты. Однако их количество снизилось (-11% год к году)", - сообщил регулятор.